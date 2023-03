Marija Jurić Zagorka bila je glavna tema epizode HRT-ove emisije 'Turistički vodič', u kojoj je putopisac Boris Veličan sugerirao da bi njezin javni spomenik u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici trebalo uhvatiti za grudi da bi se prolazniku ispunila želja.

Iako se radilo o šali, mnogi su je ocijenili krajnje neprimjerenom. Sada se javio i sam putopisac i objasnio svoje riječi.

“Dok sam pripremao srerijal, dok sam na YouTubeu gledao reelse, vidio sam da je običaj da u Veroni trljaju Juliju za grud i da to ispunjava sreću onima koji dođu tamo i to naprave. Danas je toliki broj turista da imaju pet sekundi da naprave neku fotografiju i idu dalje. Vjerojatno pod tim utjecajem sam sanjao kako bi to mogao napraviti u Zagrebu i sanjao sam grudi Marije Jurić Zagorke. I onda mi se to ostvarilo. I tu nevjerojatnu sreću sam htio podijeliti s turistima i ja kao uloga turističkog vodiča sam htio to isprobati na terenu. Gotovo sam siguran da je postojao neki Boris u Veroni prije 100 x godina koji je uveo taj običaj na kipu Julije. Ne vidim razloge za mržnju oko toga”, ispričao je Veličan za N1.

'Htio sam uvesti jedan trend koji je loše krenuo'

Dodaje da je njegov serijal edukativno-zabavnog karaktera te da svi gledatelji mogu saznati neke stvari koje nisu poznate na internetu, a s druge strane, serijal je ironičan i zabavan.

"Samo bih da ljudi shvate da je ovo show, a ne da sam ja licencirani turistički vodič. Dao sam si autorsku slobodu da uvedem jedan trend, koji je nažalost loše krenuo, da kip Marije Jurić Zagorke – a pročitao sam četiri njezine knjige, nije samo kip koji samo golubi vole nego da ljudi imaju nešto fizički što mogu donijeti. Jesam li pogriješio u 21. stoljeću? Da", kazao je Veličan koji smatra da u serijalu nije uvrijedio Mariju Jurić Zagorku.