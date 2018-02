‘Vozači će biti sankcionirani i to sasvim sigurno adekvatno’, kažu iz Autotransa.

Zadranka Stanka Vitlov bila je toliko razočarana ponašanjem vozača Autotransa da je odlučila svoju priču podijeliti s medijima. Bezobrazluk kakav su vozači pokazali neprimjeren je i za kućno okruženje, a kamoli za tako odgovorno radno mjesto.

Svoju ispovijest gospođa Stanka podijelila je s novinarima Novog lista.

“Dana 17. veljače u 10. 30 sati trebala sam putovati iz Zagreba u Zadar autobusom Autotransa, registracijskih oznaka RI 783-TV. Dan prije sam na kolodvoru rezervirala sjedalo (šest kuna) i dobila broj tri. Oko 10.15 sam ušla u autobus, potražila sjedalo broj tri, odmah iza suvozača, i stavila torbicu i jaknu na to sjedalo, odmah iza suvozača.



Istog trenutka me vozač grubim tonom upozorio da se maknem od tamo i da odem iza u kabinu. Nisam imala ništa protiv, mjesta je bilo, ali sam upitala zašto. Odgovor vozača ulazi u anale Autotransove pristojnosti: ‘Zato jer ja mogu prdnuti, pa to vama može smrditi, a možete prisluškivati moje privatne razgovore’.

Zapanjena, pokupila sam stvari, maknula se tri reda niže, a dok sam ustajala u mojoj neposrednoj blizini vozač je rekao suvozaču: ‘To su one babe koje nisu dobile jednu stvar, pa se sad iživljavaju. Ali, ja sam sad iživciran, ne mogu i neću voziti, vozit ću vam osmice po cesti i sad izvlačim karticu. Ni ja, niti moj suvozač vas neće voziti’. Na to je stvarno izvukao karticu iz volana i napustio autobus. Dok sam razmišljala hoće li me možda i na silu izbaciti (mladi momak, a ja imam 65 godina) te trebam li zvati policiju, on se vratio i krenuo.

Suvozač je pri pregledu karata dao i neke reklamne letke, a na moje pitanje ima li na njima kontakt telefon tvrtke odgovorio da ima tu njegova veličina cipela i još jedne druge stvari.

Nemajući povjerenja u ovu i ovakvu firmu za suvisao odgovor i traženu ispriku i sankcije, ovo upućujem na sve medije i Ministarstvo prometa i tražim da se ovakvog prijevoznika i osoblje makne s ceste”, napisala je zgrožena putnica.

Oglasili su se i iz Autotransa. “Izuzetno nam je neugodno da se ovo dogodilo, svima je jasno da nam ovakvo nešto nikad ne bi moglo biti u interesu; ovakav način komunikacije i ponašanja naših djelatnika je i više nego neprihvatljiv. Budući da nam je gospođa priložila dokumentaciju, znamo identitet obojice vozača i oni će biti sankcionirani, i to sasvim sigurno adekvatno. Zbog nas i naše tvrtke, ali prije svega zbog naših putnika kojima uvijek izlazimo u susret i razmatramo sve njihove reklamacije”, poručili su iz Autotransa.