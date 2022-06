Buđenje prije pet sati ujutro ljudima koji rade u drugom gradu teško pada. Još je teže kada nemaju prijevoz do posla. Na svojoj je koži to u utorak osjetila jedna Šibenčanka koja svakodnevno putuje vlakom do Perkovića, a potom i do Splita. Naime, vlak kojim je trebala poći do Perkovića, a koji inače kreće u 4.53 nije niti krenuo.

"Svako jutro putujem vlakom na posao iz Šibenika, a jučer sam radila na daljinu, imam tu mogućnost. U vlaku smo bile jedna studentica i ja, inače je najviše osam putnika na toj relaciji", rekla je putnica za Šibenski.

Vlak kojim je trebala otići na posao nije ni pošao, jer iz nekog razloga kondukter nije došao.

"Ispričavamo se putnicima zbog otkazivanja vlakova. Kondukter koji je trebao pratiti ranojutarnje vlakove iz osobnih razloga nije došao na smjenu na vrijeme. S obzirom na to da se vlakovi koje je trebao pratiti ne mogu u promet pustiti bez konduktera te da ugovorni autobusni prijevoznik nije mogao isporučiti autobuse u 60 minuta od predviđenog polaska prvog vlaka, danas, 31. svibnja došlo je do otkazivanja vlakova 5820 (Šibenik 4.53 – Perković 5.23) i 5821 (Perković 5.50 – Šibenik 6.21). U vlaku 5820 bilo je dvoje putnika. Putnici su bili prevezeni prvim sljedećim vlakovima, odnosno vlakovima 5800 (Šibenik 6.27 – Perković 6.57) i 5801 (Perković 7.04 – Šibenik 7.35)", poručili su iz Hrvatskih željeznica.

Ogorčena putnica tvrdi da je linija inače pouzdana, jer do Splita može stići brže od autobusa, a vlak je i jeftiniji. No, dodaje da se već događalo da vlak ne krene jer je strojovođa zaspao, a jednom zbog teške nesreće vlakovi uopće nisu vozili prema Perkoviću.