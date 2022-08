Novo izvješće tvrdi da najviši časnici Vladimira Putina bježe iz ratom razorenog grada Hersona zbog straha od protuofenzive u regiji koju je Ukrajina najavila.

Putinova invazija potkopana je posljednjih dana strateškim neuspjesima na kopnu i moru, dok se sa iščekivanjem očekuje ukrajinski protupotez, piše The Sun.

U Hersonu, prvom gradu koji je pao u Putinovom brutalnom ratu, život je postao prava noćna mora - s izvješćima o stanovnicima koji su ubijeni strujom samo zbog isticanja ukrajinskih zastava, nestašici hrane i lijekova te izvještajima o ljudima koji su "nestali u noći".

Sky News tvrdi da su ukrajinski vojni izvori rekli da su ruski zapovjednici u gradu Hersonu potajno pobjegli iz tog područja nakon što je Ukrajina nedavno digla u zrak tri mosta u blizini grada.

Drsko ponašanje

Novinar u gradu, koji se zove Dmitro, rekao je: "Da budem iskren, ako su možda dva generala ili pet pukovnika napustili Herson, to se ne primjećuje previše. Ali obični vojnici, ruski okupatori, počeli su se ponašati vrlo drsko. Jasno je da nemaju apsolutno nikakvu disciplinu. To neizravno potvrđuje da su najviši časnici morali pobjeći. Ali nitko to nije vidio, jer je nemoguće vidjeti. Kako su došli na drugu stranu [rijeke Dnjepar] mora biti neka vrsta tajne operacije."

Rusija je demantirala te tvrdnje, za koje Sky kaže da ih je prikupljao iz više izvora tijekom nekoliko mjeseci. U međuvremenu, Dmitro je također rekao kako se "promijenilo" ponašanje ruskih snaga - možda sugerirajući da su nedavni napadi na Krim usadili strah od ukrajinske protuofenzive.

Gotovo na svakom raskrižju nalazi se kontrolni punkt, nastavio je novinar. "Provjeravaju se svi automobili i autobusi. Svi moraju pokazati putovnice. Ruše garažna vrata i kapije. Traže oružje, traže nešto opreme. Jako se boje partizana."

Rusija povlači zrakoplove s Krima

Kako javlja Kyiv Independent, Rusija povlači vojne zrakoplove iz zračnih baza na Krimu. Ovo je uslijedilo nakon niza eksplozija koje su pogodile to područje ovaj tjedan.

Izvješća tvrde da su uklonjena 24 zrakoplova i 14 helikoptera.

Guterres i Erdogan sastaju se sa Zelenskijem

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres treba se danas sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i s turskim Recepom Tayyipom Erdoganom u Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine, gotovo šest mjeseci nakon ruske invazije na tu zemlju.

Trojica čelnika će razgovarati o nedavnom dogovoru o izvozu ukrajinskih žitarica, ali i o "potrebi političkog rješenja sukoba", najavio je UN-ov glasnogovornik Stephane Dujarric. "Nimalo ne sumnjam da će se dotaknuti i nuklearne elektrane (Zaporižja) i drugih tema".

Zelenskij je u srijedu, u svom uobičajenom večernjem obraćanju, rekao da je Guterres "već doputovao u Ukrajinu. Radimo zajedno kako bismo postigli potrebne rezultate za Ukrajinu".

Glavni tajnik treba razgovarati sa Zelenskijem i na odvojenom sastanku. Zatim u petak treba otputovati u Odesu, jednu od triju luka namijenjenih izvozu žitarica u okviru postignutog dogovora, nakon čega će posjetiti Tursku, napose Zajednički koordinacijski centar (CCC) koji nadgleda taj dogovor.

UN-ovi podaci pokazuju da je od 1. do 15. kolovoza 21 brod za rasuti teret dobio odobrenje za isplovljavanje. Prevozili su ukupno 563.317 tona poljoprivrednih proizvoda, među kojom 451.481 tonu kukuruza.

No prvi humanitarni brod s 23.000 tona pšenice koji je unajmio UN, tek je u utorak zaplovio iz Ukrajine u Etiopiju u okviru dogovora postignutog u srpnju pod UN-ovim pokroviteljstvom i zahvaljujući turskom posredovanju.

Ukrajina i Rusija su među najvećim svjetskim izvoznicima žitarica čija je cijena naglo skočila nakon ruske invazije 24. veljače.

Svjetski program za hranu navodi da rekordnom broju od 345 milijuna ljudi u 82 zemlje prijeti akutna prehrambena nesigurnost, a 50 milijuna ljudi u 45 zemalja prijeti glad ako ne bude humanitarne pomoći.