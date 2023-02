U Srbiji se 15. i 16. veljače obilježava Dan državnosti, a osim što je pažnju privukla vijest da je Dan državnosti srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću čestitao ruski predsjednik Vladimir Putin, zanimljivo je da se Putin odlučio čestitati Vučiću na način koji bi u današnje vrijeme malo kome pao na pamet.

Putin je, naime, Vučiću čestitao Dan državnosti - telegramom.

Mlađe generacije telegram vjerojatno nikada nisu imale priliku vidjeti niti u online verziji, a kamoli njegovu inačicu uživo. Stoga nas je zaintresiralo, koliko ljudi danas uopće šalju telegrame?

Trend desetljećima u padu

Slanje telegrama, odnosno brzojava, pada iz godine u godinu. Trend je prisutan već nekoliko desetljeća, a najviše su na njega utjecale, potpuno očekivano, SMS poruke i aplikacije za dopisivanje.

Međutim, to ne znači da su telegrami potpuno izumrli. U Hrvatskoj pošti kažu nam da se telegrami šalju i danas, najčešće povodom rođenja, rođendana, vjenčanja ili kao brzojavi sućuti.

"Danas je sve popularnije slanje brzojava putem weba, ali to se može učiniti i telefonom ili u obližnjem poštanskom uredu", kažu u Hrvatskoj pošti.

Navode da je prošle godine poslano 84.425 brzojava u unutarnjem te 1.719 brzojava u međunarodnom prometu. Također, uručeno je 2.602 brzojava koji su prispjeli iz međunarodnog prometa.

Cijena i do 11 eura

"Cijene variraju ovisno o tome želi li netko poslati brzojav sa slikom i/ili glazbenom podlogom, a uz brzojav je moguće poslati i prigodni poklon", kažu u Pošti.

Brzojav do maksimalno sto riječi, prema cjeniku Pošte, košta 5,18 eura (oko 39 kuna). Za brzojav sa slikom potrebno je doplatiti 1,06 eura, a glazbeni brzojav sa slikom plaća se dodatnih 3,31 do 3,98 eura. Želite li da brzojav bude uručen primatelju određenog dana, to je dodatnih 2,06 eura.

Sve u svemu, između 7,24 i 11,21 eura, ukoliko vam se sviđa ideja da u današnje moderno vrijeme nekoga ugodno iznenadite na staromodni način. Nije malo, ali možda nije ni puno ako, primjerice, ne želite da vaše SMS poruke cure u javnost.