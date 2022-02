Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u punom razmjeru, rekao je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba u tvitu u četvrtak. Interfax Ukrajina izvijestio je o raketnim napadima na vojne objekte diljem Ukrajine i da su se ruske trupe iskrcale u južnim lučkim gradovima Odesi i Mariupolju. Također je izvijestio osoblje i putnike koji evakuiraju kijevsku zračnu luku Borispilj.

"Putin je upravo pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu. Mirni ukrajinski gradovi su pod udarima", rekao je Kuleba. "Ovo je agresija. Ukrajina će se braniti i pobijedit će. Svijet može i mora zaustaviti Putina. Vrijeme je za djelovanje."

Naznake koje treba provjeriti

Vojni analitičar Igor Tabak komentirao je situaciju s Ukrajinom za N1 televiziju, rekavši da je još rano razaznati što se zaista događa.

“Tek tri sata, tri i nešto traje ova specijalna vojna operacija. Vidjeli su se prvi raketni napadi. Još je neizvjesno jesu li to točne vijesti ili su glasine. Oko Kijeva su se čule eksplozije i pucnjevi s više vojnih i civilnih aerodroma, bilo je govora o padobranskom desantu. Napadačima bi vjerojatno bilo zgodno ovladati nekom od zračnih luka. Sve su to zasad naznake koje treba provjeriti. Čulo se o prelasku ruskih kopnenih snaga preko više strana… Možda su točne informacije, a možda i nisu”, naveo je Tabak.

'To može biti samo uvod'

Tabak misli da treba pričekati da se situacija malo raščisti, rekavši da je velika operacija kad se napadne ovako široka lepeza ciljeva i više različitih gradova.

“To može biti samo uvod. Puno je još stvari koje ukazuju da je na stvari velika operacija koja teče u zraku, na kopnu i na moru. Točne situacije kako će se Ukrajinci moći nositi s time ćemo tek vidjeti. Ako su neki filmići bili istiniti, kopnene kolone na cesti mogu se brzo pojaviti blizu Kijeva. Ako ne naiđu na organizirani otpor, nisam baš veliki pobornik obrane zemlje gradova koji su pod opsadom. Sve će se vidjeti u satima koji dolaze”, komentirao je.

“U svakom ratnom sukobu je normalno s jedne strane da se pokušava zastrašiti neprijatelja, a s druge strane zamagliti situaciju. Ako je istina da su se uključile bjeloruske snage, to je teška svinjarija koja će tu zemlju puno koštati. To bi bila loša vijest ako je istina”, kaže Tabak te dodaje da, ako se Bjelorusija uključila, to dokazuje da se ide na Kijev. “Bilo bi im zgodno kopnenom vezom povezati Donjeck i Krim”, rekao je Tabak.