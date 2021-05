‘PUSTITE NAS, DOVRAGA, DA RADIMO!’: Bujas iz Glasa poduzetnika komentirao zabranu rada nedjeljom: ‘Ionako smo preregulirana država’

‘Mi smo izričito protiv bilo kakvih zabrana, protiv regulacija’

Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika (UGP), komentirao je prijedlog zabrane rada nedjeljom. Poslodavci svoj sud već imaju kao i žestoke kritike.

Bujas je za RTL Danas objasnio na čemu ih poslodavci temelje i što najviše zamjeraju kada je posrijedi neradna nedjelja. Ipak, nije stav svih poslodavaca jedinstven pa je Bujas upitan koji je stav Glasa poduzetnika.

“Stav udruge UGP-a jasan je zadnjih godinu dana koliko postoji UGP. Mi smo izričito protiv bilo kakvih zabrana, protiv regulacija. Mi smo ovako i onako preregulirana država. Dapače, smanjiti regulacije, deregulirajte sustav kako bi poduzetništvo prodisalo i kako bismo mi svi skupa prodisali”, rekao je Bujas za RTL Danas.

Koliko su poduzetnici tijekom zabrane rada nedjeljom prošle godine izgubili?

“Svaka zabrana rada nedjeljom povlači čitav niz minusa, problema, pad prometa, pad prihoda. Moje pitanje vladajućima je – želite li vi da Hrvatska ide naprijed, da BDP raste, da zapošljavamo više ljudi ili želite da jednostavno dođe do smanjivanja BDP-a i da zapošljavamo što manje ljudi? Ako želite, da nastavimo, pustite nas dovraga da radimo. Pustite nas da radimo!”, veli šef UGP-a.

Predsjednik Republike Zoran Milanović kaže da je zabrana rada nedjeljom predizborna stvar te da se ciklički vrti svaki put prije izbora. Bujas kaže da se slaže s Milanovićem.

“Ako vi 10 dana prije izbora pričate o nečemu da biste se na neki način umilili nekome, onda je jasno da je to vezano s tim. Pazite, ova tema će doći na Sabor kako god, a Sabor je taj koji u Hrvatskoj donosi zakone, tek na jesen, tamo u devetom mjesecu. Zašto onda potežete tu temu praktički 10 dana pred izbore, doista nema potrebe”, rekao je Bujas.

Bujas ima poruku za ministra Ćorića

Ministar Tomislav Ćorić u petak je izjavio da svi oni koji gledaju samo profit trebaju sjediti nedjeljom osam sati za nekim pultom ili blagajnom pa da vide kako je to. Bujas ima poruku za Ćorića.

“Uistinu se nadam da će netko tko daje takve izjave sjediti za pultom osam sati ili sjediti za kasom osam sati. Bio sam i konobar u svom životu. Nisam sjedio nego sam hodao, ne osam sati nego daleko više i mogu vam reći teško je zaraditi kunu. Teško je zaraditi nekakav novac ako to niste bili u privatnom sektoru, vi to ne znate.

Ako ste cijeli život, recimo, vezani, kao što je vezan ministar za jednu priču, praktički na proračunu Vlade Republike Hrvatske, on to ne može shvatiti i meni je žao, ali oprosti, pitaj onda one ljude koji se bave biznisom pa nauči nešto”, poručio je Bujas.

O sindikalnom porezu i izmjenama ZOR-a

Bujas je upitan i o najavljenim izmjenama Zakona o radu (ZOR) i jesu li u komunikaciji s Vladom te kako izgleda Nacrt prijedloga zakona.

“Mi ćemo svakako dati svoj prijedlog vezano uz novi Zakon o radu. Za sada javna rasprava nije krenula makar smo mi, mislim, prije pet ili šest mjeseci poslali svoje prijedloge. Smatramo da je postojeći Zakon o radu u čitavom segmentu dosta dobar. Neke stvari treba fine-tunirati. Krajnje je vrijeme da se pita sve strane – i poslodavce i radnike koji uvijek nađu najbolji mogući modus za sve”, komentirao je Bujas.

Odgovarajući na pitanje o inicijativi koja se posljednjih dana spominje, a koja je vezana za tzv. “sindikalni porez”, odnosno za to da i oni koji nisu članovi sindikata trebaju plaćati članarinu, Bujas kaže:

“Mi poduzetnici već plaćamo takozvani HGK, ili obrtnici HOK porez neovisno o tome želimo li mi biti članovi HGK ili obrtnici da li žele biti članovi HOK-a. Mi prisilno plaćamo porez. Zamislite kako se mi već osjećamo plaćajući 30 godina taj porez, taj parafiskalni namet. Krajnje je vrijeme da se ukinu svi ti i taj parafiskalni nameti. UGP je tu vrlo jasan. Mi smo protiv takvih poreza i nameta.

Dapače, mi smo za deregulaciju i smanjivanje poreza i nameta. Naš slogan je vrlo jasan i to je naš postulat – manji porezi, dopustite da prodišemo jer smo mi ti koji stvaramo nove vrijednosti. mi smo ti koji sutra žele hrvatsku vidjeti na čelu Europe i EU, a ne na začelju gdje smo nažalost danas.”