PUSIĆ OŠTRO O DEKLARACIJI O BIH: ‘Direktno miješanje u unutarnje stvari BiH. Ovo je protiv interesa Hrvatske’

Hrvatski sabor danas je raspravljao o Prijedlogu Deklaracije o položaju Hrvata u BiH, koja ističe da je za uspješno funkcioniranje BiH na svim razinama ključno da svi konstitutivni narodi budu ravnopravni, a u dokumentu na 20 stranica upozorava se na marginalizaciju Hrvata u toj zemlji.

Navodi se kako je hrvatski član Predsjedništva BiH i treći put izabran glasovima bošnjačkog naroda, što je moguće pa čak i da svi Hrvati u BiH glasuju za drugog kandidata, što je suprotno duhu Daytonskog sporazuma.

Deklaracija zagovara žurne promjene

Uz višekratno isticanje podrške suverenitetu BiH i suradnji Hrvatske s njom, ostvarenju funkcionalnosti BiH i njezinom putu prema EU, u dokumentu se podupiru “napori u pravcu konsenzualne izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona koje trebaju osigurati harmonizaciju odnosa njena tri konstitutivna naroda i ravnopravnost svih građana” te osigurati jednostavnost, transparentnost, upravljivost i ekonomičnost unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine.

Deklaracijom o položaju Hrvata u BiH se institucije Republike Hrvatske pozivaju da nastave zagovarati i podržavati žurne promjene koje će osigurati jednakopravnost tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine i intenziviraju pomoć institucijama od strateškog značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Ljubić: Hrvatska je dužna reagirati na kršenje Daytona

Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Božo Ljubić rekao je da ovoj temi treba pristupati nacionalno te da je RH dužna reagirati na kršenje Daytona. Hrvoje Zekanović pak zaziva treći entitet kao “jedini spas za hrvatski narod”.

SDP-ov Nenad Stazić upitao je zašto se nitko nije bunio kad je Dragan Čović biran na Komšićevu funkciju. “Sad vas smeta što je izabran Željko Komšić. Hrvat da, ali ne član HDZ-a. To me podsjeća na situaciju iz 1997. kada Franjo Tuđman nije htio priznati četiri legalno izabrana gradonačelnika Zagreba. To je demokracija ala HDZ”, rekao je Stazić.

Oštro je reagirao i nezavisni Vlaho Orepić: “Uspjeli ste me uznemiriti, svaka vam čast. Kada vi govorite o provedbi prava, ja se stvarno uznemirim. Pošto ste dio kontinuiteta, vi i vaš veliki vođa i građanin Hrvatske Dragan Čović ste odgovorni za stanje u kojem se Hrvati nalaze u BiH”.

Pusić: ‘Ova Deklaracija govori samo o HDZ-u’

Vesna Pusić iz GLAS-a posebno je oštro kritizirala Deklaraciju. “Sabor, naravno, može i treba raspravljati o susjednim državama s kojima želi dobre odnose, treba raspravljati o položaju Hrvata u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji. Međutim ovaj tekst Deklaracije nije o položaju Hrvata u BiH. On ništa ne govori o Hrvatima u Republici Srpskoj, Sarajevu, čak ni u Hercegovini.

Ova Deklaracija govori samo o HDZ-u u BiH, a posredno i o HDZ-u u Hrvatskoj. Ovo je Deklaracija o stavu HDZ-a prema BiH. Ovo je direktno miješanje u unutrašnje stvari BiH”, rekla je Pusić, prenosi tportal.

Dodala je i kako Milorad Dodik diktira hrvatske reakcije na situaciju u BiH. “Ova Deklaracija je protiv ugleda, utjecaja i naročito direktno protiv interesa Hrvatske”, poručila je Pusić.