VESNA PUSIĆ OPLELA PO LICEMJERNOM HDZ-U: ‘Povjerenstvo su pokrenuli kako bi pokazali da su veći srbomrzi od prethodnika’

Vesna Pusić komentirala je aktualna događanja u Saboru, odnose sa Srbijom, posjet Vladimira Putina Srbiji i ulogu Hrvatske u regiji

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u Novom danu N1 televizije te komentirala aktualna događanja u Saboru proteklog tjedna, odnose sa Srbijom, posjet Vladimira Putina Srbiji i ulogu Hrvatske u regiji.

Pusić je rekla da su oba incidenta na saborskom aktualcu, i Krstičevićeva reakcija na maketu aviona i Plenkovićeva na Grmoju, bile neprimjerene.

“Što se Krstičevića tiče, to ne da je neprimjereno, nego njegove reakcije kasnije pokazuju i nerazumijevanje njegove uloge. On je civil na čelu ministarstva i samo kao civil i može tamo biti. Bacanje paprinatih aviona… Ako na to izgubi živce zamislite što bi radio da se pojave pravi”, rekla je Pusić.

PROCURILA NOVA SNIMKA OKRŠAJA U SABORU: U sukob Plenkovića i Grmoje umješao se i Đakić, Mostovcu rekao – ‘Odje**!’

PLENKOVIĆ SE SKORO POTUKAO S GRMOJOM? ‘Rekao sam mu da je anemičan, krenuo je vrlo agresivno. Nikad ga nisam vidio takvog’

Nadmetanje u nacionalizmu

U slučaju Plenković – Grmoja, Pusić smatra da je Grmoja HDZ-u priredio tretman kakav “oni sami često primjenjuju” te da je ustvari riječ o “nadmetanju u nacionalizmu”.

“Grmoja je imao nacionalistički ispad tvrdeći da ministrica vanjskih poslova i premijer izdaju nacionalne interese jer je ona radila na pripremanju Srbije za članstvo u EU-u. Ali to uopće nije bio razlog, nego je razlog nadmetanje u nacionalizmu koje je, prije nego što je Most i postojao, uveo HDZ. To nema stvarnog sadržaja. Ljudi imaju svoj identitet i ponašaju se onako kako misle da trebaju i to nema poante propitivati. Vi možete imati drugačiji stav. Grmoja je koristeći HDZ-ovu metodu uspio raspiriti strasti i dovesti do toga da premijer reagira ovako. Nije da se zgražam, ali to nije dobra poruka”, rekla je Pusić te nadodala da je Plenkovićeva glavna pozitivna karakteristika bila smirenost, a sad pokazuje pretjeranim reakcijama “obični bezobrazluk” koji unosi osjećaj nesigurnosti.

Povjerenstvo je nepotrebno

Na pitanje koliko je važno Povjerenstvo zbog kojeg su se sukobili Plenković i Grmoja u putu Srbije prema Europskoj uniji, Pusić smatra da je “potpuno nepotrebno” te da je formirano iz nacionalističkih razloga.

“Ovo povjerenstvo nikad nije postojalo jer nema razloga da postoji. Postoje stručni ljudi kojima je to dnevni posao. Miro Kovač, ili netko te 2016., ga je pokrenuo isključivo da bi pokazao da je veći Hrvat i veći srbomrz od svojih prethodnika. Iz istog razloga iz kojeg je Grmoja isprovocirao Plenkovića”, tvrdi Pusić.

Ona je mišljenja da nije moguće nedjelovanjem institucija da Hrvatska na neki način olakša Srbiji put do Europske unije.

“Mi smo prvi susjedi i gledaju nas s određenom skepsom da imamo određene političke, odnosno politikantske, motive. Predsjednik Komisije je rekao da se više neće ulaziti u EU bez riješenih pitanja granice. Kad prečesto kukuričete protiv susjeda, to vam uništava vjerodostojnost”, rekla je.

Regionalna jurisdikcija Srbije je nebuloza

Pusić tvrdi da postoje problemi sa Srbijom, što je normalno u susjedskim odnosima, te da treba inzistirati na određenim temama pri ulasku Srbije u EU.

“Recimo, ta nebuloza s regionalnom jurisdikcijom. Srbija je sebi proglasila regionalnu jurisdikciju i to treba raščistiti. Pitanje nestalih je osjetiljivo i na tome treba inzistirati. Treba odrediti teme, i te teme, pogotovo nestali, to se u lošim međusobnim odnosima neće riješiti.”

Slabljenje američkog utjecaja i ruski interes u regiji

Komentirala je i posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji.

“Srbija šalje starinsku poruku – malo sim, malo tam. Ona šalje poruku EU-u: Mi vas ne gledamo kao nas. To je cijela ideja EU-a. EU nije velika sila, ona je ono što mi, članice, od tog projekta napravimo. To nisu neki oni, to smo mi.

Što je poruka? Poruka je višestruka i vrlo važna. Već nekoliko godina Rusija je jedina velika politička sila koja je s ciljem prisutna na Balkanu. Njih interesira “politička noga” u regiji. Oni ne žele da BiH postane članica NATO-a. Ta poruka je potpuno neprimjerena”, rekla je Pusić te dodala da se američki interes za regiju smanjio u odnosu na interes Rusije koja je sve prisutnija i aktivnija.

“Rusija je ozbiljan i nikako dostojan zanemarivanja čimbenik u našoj regiji. To neće prestati. Putin se tijekom posjeta Srbiji i našalio na račun cijele pompe koju su organizirali. Bilo je između žalosno i smiješno. Čak se i Putin našalio da nije došao na miting.”

‘Balkan je jedina regija gdje Hrvatska ima utjecaj’

Hrvatska uloga u svemu tome nije izvjesna, smatra Pusić.

“Možemo biti važni kao pozitivni element, ali drugo je pitanje jesmo li u stanju. To je neizmjerno važna tema, a o tome se uopće nije razgovaralo. Balkan je jedina regija u kojoj Hrvatska ima utjecaj. Mi smo tu neki faktor. Tu trebamo iskoristiti tu komparativnu prednost, ali ne inateći se i podmećući noge nego bivajući element s kojim druge zemlje žele surađivati.

Hoćemo li ili nećemo biti dio regije je bedasto nacionalističko pitanje. To trebamo iskoristiti i tu trebamo djelovati. Mi raspravljamo o saborskim nepodopštinama, a to bi trebali biti ljudi koji odlučuju o ozbiljnim temama”, rekla je Pusić za N1.