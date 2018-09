PUPOVAC ŽESTOKO O HRT-U: ‘Izvanredni otkaz za verbalni ispad, a negiraju zločin prema djeci i genocid – to je javni servis HRT’

‘Naš klub to više neće braniti’, rekao je Pupovac, pitajući i zašto se o financijama HRT-a raspravlja tajno.

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac obrušio se u srijedu na HRT poručivši da njegov saborski klub više neće braniti ponašanje odgovornih u tom javnom servisu jer je tamo “objavljen navodni demantij o tome da u Jastrebarskom, u ratnom razdoblju ’41.-’45., nije postojao dječji logor u kojem je stradalo oko 400 djece”, ali i zbog otkaza novinaru i uredniku Hrvoju Zovku.

“Često je Klub zastupnika SDSS-a branio, štitio, zagovarao samostalnost uređivačke politike, samostalnost financijskog i poslovnog rada HRT-a i pospješivanje uvjeta za rad HRT-a”, rekao je Pupovac u saborskoj stanci za slobodan govor poručivši kako “tomu više neće biti tako”.

Objavljen demantij prema kojem nije postojao dječji logor

Prije svega nas zabrinjava činjenica da je na HRT-u objavljen navodni demantij o tome da u Jastrebarskom u ratnom razdoblju ’41.-’45. nije postojao dječji logor u kojem je stradalo oko 400 djece od nehumanih uvjeta, odsustva medicinske brige, odsustva prehrane, kao i da ta djeca, čiji su roditelji bili otpremljeni u Jasenovac ili njemačke logore, ne budu tretirana kao djeca koja su stradala uslijed zločinačke politike tadašnjega Pavelićevog režima, kaže Pupovac.

“HRT, kao javni servis, daje 40 sekundi za tu vrstu navodnoga demantija, što je samo po sebi nedopustivo i suprotno vrijednostima ove države, potpuno u neskladu sa člankom Kaznenoga zakona”, ustvrdio je. Istovremeno, upozorio je Pupovac misleći na otkaz Hrvoju Zovku, na HRT-u je donesena “odluka o izvanrednom otkazu uredniku i uglednom novinaru po kratkom postupku zbog toga što je ušao u verbalni duel s voditeljicom Informativnog programa”.

‘Cinično se pozivaju na Istanbulsku konvenciju’

HRT OTPUSTIO UREDNIKA I NOVINARA HRVOJA ZOVKA: Kao razlog za izvanredni otkaz naveli i Istanbulsku, oglasio se i HND

“Kakvi su to kriteriji po kojima HRT kao javni servis djeluje u kojima se cinično poziva na Istanbulsku konvenciju, a neće se pozivati na Konvenciju o sprječavanju genocida, neće se pozivati na konvencije o ratnom pravu Ženevske konvencije i štititi vrijednosti Ustava ove zemlje i zakone ove zemlje”, pita Pupovac.

Verbalni ispad prema urednici i izvanredni otkaz, a negiranje zločina prema djeci – to je javni servis, rekao je poručivši kako od sada “SDSS to neće braniti”. Prilika će biti da to raspravimo već povodom financijskog i poslovnog izvještaja za koji čujem da se na Odboru za medije o njemu raspravlja iza zatvorenih vrata. Zbog čega? Što je problematično u tome da se na Odboru raspravlja javno o trošenju javnog novca, upitao je za saborskom govornicom Pupovac.