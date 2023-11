U srpskim medijima se zbog nedavnih komemorativnih događaja u Vukovaru ponovno piše o antisrpskoj histeriji u Hrvatskoj. Spominju se ustaški povici "Za dom spremni", razbijanje vozila sa srpskim tablicama, psovanje srpske majke te uvrede i pretnje političkim predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Kurir je za komentar tražio predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, a on je u svojoj izjavi, između ostalog, kritizirao Vladu, odnosno svoje koalicijske partnere iz HDZ-a.

Pupovac je za beogradski dnevnik rekao da se u Vukovaru dogodio "izljev ustaštva", a krivca vidi u Ivanu Penavi te u vlastima koje ga nisu stavile pod kontrolu.

"Stvar je preuzeo gradonačelnik Vukovara koji vodi stranku sa elementima desnog ekstremizma", objašnjava Pupovac. "On je očigledno odlučio da ekstremistima otvori prostor, a vlada i vlasti nisu našle način da to stave pod kontrolu. Sva je sreća da to nije preraslo u još gore stanje", dodao je.

'Unaprijed bi trebalo razlučiti što je navijanje, što je sjećanje, a što poticanje na mržnju i nasilje'

"Politička upotreba stradanja u Vukovaru 1991. godine u stranačko-političke svrhe i poticanje na mržnju i nasilje prema predstavnicima Srba u Hrvatskoj i samim Srbima, bilo političkim govorima, bilo simbolima, pjesmama i pozdravima iz repertoara ustaške desnice je nešto što se ne bi smjelo tolerirati ni na koji način ni na taj dan, ali i na bilo koje druge dane u Hrvatskoj. To se ne smije uvoditi u sportske, političke ili bilo koje druge javne događaje. Ono što je posebno važno, ne bi se smjelo pokrivati komemorativnim događajem ili praksom, nego bi unaprijed moralo biti rečeno gdje je tome mjesto i unaprijed bi trebalo razlučiti što je navijanje, što je sjećanje, a što poticanje na mržnju i nasilje", naglasio je predsjednik SDSS-a te napomenuo da u budućnosti očekuje da djelovanje policije bude preventivno, a ne naknadno.

Podsjetimo, Pupovac i njegovi suradnici iz Srpskog narodnog vijeća ove su godine odustali od odlaska u Vukovar na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ta je odluka bila reakcija na prijetnje iz Domovinskog pokreta, no Pupovac tada nije prozivao HDZ zbog nedostatka valjane reakcije.

Glavašević: 'Imam osjećaj da to partnerstvo HDZ-a i SDSS-a nije nikome ugodno'

"Činjenica je da Vlada nije uspjela spriječiti Ivana Penavu da prekrši Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Na kraju više nisu bili bitni ni plakati ni bilo što drugo. Penava je napravio sve ono što je namjeravao", komentirao je saborski zastupnik rodom iz Vukovara Bojan Glavašević za Novi list.

"Volio bih, međutim, da je Milorad Pupovac javno o tome progovorio u Hrvatskoj. Također i da je o ovim stvarima razgovarao s vlastitim koalicijskim partnerom. Možemo samo spekulirati zašto se to nije dogodilo, nego je Pupovac dao izjavu Kuriru", kaže Glavašević. Dodao je i da ima osjećaj da partnerstvo HDZ-a i SDSS-a nikome nije ugodno, ali ih očito vežu politički interesi.

