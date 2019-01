PUPOVAC UZVRATIO VUKOVARSKOM GRADONAČELNIKU: ‘Pravo je pitanje tko Penavu vodi u ovu za njega poprilično riskantnu avanturu’

‘Pravo je pitanje tko gradonačelnika vodi u ovu, za njega poprilično riskantnu, avanturu. Pravo je pitanje jesu li oni svjesni svih posljedica koje ovo može proizvesti po međuetničke odnose i koje može proizvesti po reputaciju Hrvatske u međunarodnim odnosima’, poručio je Milorad Pupovac na konferenciji za medije, na kojoj se osvrnuo na izjave vukovarskog gradonačelnika

“Istup gradonačelnika Penave predstavlja onu vrstu istupa koja je bila karakteristična za ljude koji su se ’96., ’97., ’98. i kasnije bunili protiv mirne reintegracije u Istočnoj Slavoniji, koji su bili protiv toga da se tamošnje stanovništvo, srpsko, reintegrira i koji su bili za to da se reintegrira samo teritorij, kao što je to bilo slučaj s teritorijem Zapadne Slavonije, Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije, koji su bili za ratnu opciju, kao što je to jedan od njegovih savjetnika u nizu protesta koje su organizirali u proteklih pet godina javno rekao”, kazao je Milorad Pupovac na današnjoj konferenciji za novinare koju je organizirao kako bi javno progovorio o izjavi gradonačelnika Vukovara Ivana Penave koji je jučer kazao kako je Vukovar “epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije”.

PENAVA SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA SDSS I HDZ: ‘Vukovar je epicentar sustavne i kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije’

‘Radikalizam. To im neće proći’

Ustvrdio je kako Penava želi postignuća te reintegracije i one koji je žele očuvati dovesti u pitanje te istaknuo kako je on sam jedan od tih čuvara. Jednako tako istaknuo je kako on nikada nije, za razliku od Penavinih savjetnika, nikoga želio riješiti nekom vojnom operacijom.

Penavu je prozvao zbog radikalizma koji se žele riješiti sva otvorena pitanja vezana uz srpski narod u istočnoj Slavoniji na način da tog naroda više nema. “I zbog toga organiziraju pritiske na pravosuđe, zbog toga organiziraju pritiske na ljude koji trebaju organizirati istrage za ratne zločine i zbog toga ono što sami rade nastoje pripisati drguima, uključujući i mene. No, to im neće proći”, poručio je Pupovac dodajući kako će nakon takvog Penavinog istupa organizirati pravnu zaštitu za institucije koje vode ali i pripadnika koje zastupaju.

PLENKOVIĆ O ‘PUZAJUĆOJ VELIKOSRPSKOJ AGRESIJI’: ‘Ivan Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a’

Pritisak na istražne organe

“Mi ćemo nakon ovoga iskustva organizirati za pravnom zaštitom kako institucija koje vodimo, tako i pripadnika zajednice koju predstavljamo, jer očito je da gradonačelnik i njegova grupacija nastoje izvršiti pritisak na hrvatske istražne i pravosudne organe, ne bi li nakon rata postigli ono što nisu postigli u vrijeme kad su mislili da trebaju, a to je da Srba na tom području više nema, koliko god to bilo nerazborito, koliko god to bilo suprotno svakoj pameti u kojoj Hrvatska traži radnu snagu iz Filipina, jer je ne može naći u bližem susjedstvu i koji bježe od političara kao što je Penava”, rekao je Pupovac, a prenio N1.

“Pravo je pitanje tko gradonačelnika vodi u ovu, za njega poprilično riskantnu, avanturu. Pravo je pitanje jesu li oni svjesni svih posljedica koje ovo može proizvesti po međuetničke odnose i koje može proizvesti po reputaciju Hrvatske u međunarodnim odnosima”, zaključio je Pupovac.