MILORAD PUPOVAC U VUKOVARU POLOŽIO VIJENCE ZA NEDUŽNE ŽRTVE: Dio branitelja okrenuo leđa predsjedniku SDSS-a, evo što je on izjavio

‘Naša najdublja želja je da u Vukovaru i zemlji počnemo stvarti komemorativne politike i politike sjećanja koje neće biti izvor strahova, optužbi, nastavka mržnje, nego koje će biti povod za zbližavanje, izražavanje poštovanja, pijeteta i osjećaja solidarnosti’, rekao je Pupovac

Predsjednik SDSS-a i SNV-a, saborski zastupnik Milorad Pupovac, položio je vijenac za nedužne vukovarske žrtve na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Kada je došao na Memorijalno groblje dio građana i branitelja, kojima je na jaknama pisalo Lopar, Pupovcu je okrenuo leđa. Nešto kasnije, Pupovac je zajedno s predsjednicom udruženja porodica “Protiv zaborava” Maricom Šeatović, odao počast žrtvama polaganjem vijenca u Dunav.

Pogledaj fotogaleriju

‘Radimo pretpostavke za bolje odnose i očuvanje mira’

“Sa najdubljim suosjećanjem položli smo vijenac, kako za stradale građane Vukovare hrvatske nacionalnosti, tako za stradale građane Vukovara srpske nacionalnosti. Činili smo to jer je to izraz najdubljih naših moralnih osjećaja, unatoč podjelama u ovom gradu i u ovoj zemlji. Mislimo da je to naša dužnost i da je to smjer u kojem svi trebamo ići. Kao što oni čije smo grobnice vidjeli na gradskom groblju Vukovara u miru počivaju tamo, sa različitm pismima, vjerskim obilježjima i različitim prezimenima. Naša najdublja želja je da u Vukovaru i zemlji počnemo stvarti komemorativne politike i politike sjećanja koje neće biti izvor strahova, optužbi, nastavka mržnje, nego koje će biti povod za zbližavanje, izražavanje poštovanja, pijeteta i osjećaja solidarnosti. Govorim to kao predstavnik naroda koji je u 20. stoljeću iza sebe ostavio mnoge žrtve, govorim to kao predstavnik naroda koji nije bez osjećaja solidarnosti i suosjećanja sa stradanjem drugoga. Danas čujemo glasova koji taj prostor za približavanje žele suziti i žele da ga nema”, rekao je Pupovac, piše N1.

Želi izbjeći ono što mu se dogodilo dvaput

Rekao je da nije došao komentirati ičije izjave i polemizirati te da su neke izjave imale za cilj odvratiti Šeatović i njega od dolaska kao i odvratiti neke “druge ljude dobre volje”. Neke od njih su trebale zastrašiti dio građana ovog grada i biti povod da se produbljuje jaz, ali neću to komentirati. Nakon sastanka sa svim vodećim ljudima srpskih organizacija u Vukovaru, odlučio sam doći danas da mogu na miru doći položiti vijenac, izraziti pijetet bez da imam osjećaj da ikome smetam. Došao sam danas kako bi izbjegao ono što mi se dogodilo dva puta, da ne mogu iz najdubljeg poštovanja prema žrtvama položiti vijence”, poručio je Pupovac .

Ipak, neizravno je poslao poruku vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi zbog njegove izjave da Pupovac treba birati između Vukovara i Bačke Palanke.

Dio gradana i branitelja mu okrenuli leda dok je plagao vijenac. #n1info pic.twitter.com/mzd10IRHsx — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) November 17, 2018

Poslao poruku gradonačelniku Penavi

“Postoje ljudi koji su davali mnoge izjave proteklih dana, javne i nejavne. Kao što nisam bio za gospodare života i smrti u ratu, tako nisam za gospodare mrtvih u miru. Oni su svi naši, onaj tko priječi da budu svi naši, taj je loš gospodar, s lošim namjerama i lošom pameću”, poručio je.

“Naš moralni osjećaj je veći od bilo čijih komentara i izjava, jači od bilo čijih komentara i osjećaja. Niti će svi Srbi razumjeti dolazak niti će svi Hrvati prihvatiti ono što poručujem…Ja sam uvjeren da s onim što činimo radimo pretpostavke za bolje odnose, da čuvamo mir, da gradimo bolje odnose u gradu i zemlji jer im je to potrebno” zaključio je Pupovac.

Plenković: Dobro je da čelnik SDSS-a ide u Vukovar

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu da se svi trebaju pokloniti žrtvama Vukovara i da je dobro da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ide u Vukovar.

Čelnik SDSS-a je odabrao otići danas u Vukovar, mi ćemo tamo kao Vlada u najvećoj mjeri biti sutra, a dio će biti u Škabrnji, kazao je Plenković novinarima tijekom obilaska 41. međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber. “Čuli smo se sinoć, on me obavijestio o odluci koju je donio,” kazao je Plenković i dodao: “To je njegova oluka, moj stav je da se žrtvama Vukovara trebaju svi poklonit i odati im poštovanje”.