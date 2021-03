Pupovac tvrdi da prepirka s Milanovićem nije debata nego sramota: ‘Ja jesam prljav, kao što je rekao predsjednik Milanović, vjerojatno zato što sam Srbin’

Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, u emisiji “Otvoreno” HRT-a ponovno je reagirao na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića koji ga je nazvao “prljavim”. “Ja jesam prljav, kao što je rekao predsjednik Milanović, vjerojatno zato što sam Srbin. Kao što su i Židovi bili prljavi zato što su Židovi, a Romi također prljavi zato što su Romi. Ali, ne bih htio biti prljaviji nego što jesam kao Srbin”, rekao je Pupovac.

“Svatko u povijesti zna što znači označiti pripadnika manjine ili nekoga da je prljav. Mogao sam biti zao, mogao sam biti ružan, ali odlučio je da budem prljav. A to da budem prljaviji nego što jesam s ovom raspravom koja traje, koju predsjednik, ili Zoran Milanović, koji obnaša funkciju predsjednika Republike, unosi u hrvatski javni prostor, koji javni jezik u Hrvatskoj, koji je ionako krhak, pretvara u jezičnu kloaku, koji jezični um, koji javni um, koji ionako u Hrvatskoj nije osobito razvijen, pretvara u najobičnije seosko gumno, u kojemu će se kavgadžije kavgati.

I on misli da ćemo mu mi to prihvatiti. I on misli da će nešto time napraviti za ovu zemlju. On misli da će provesti reformu pravosuđa, on misli da će neke institucije ojačati na taj način, a uništava jedno od temeljnih institucija svake demokracije, a to je javni jezik i javna debata. Ovo nije ni debata, ovo nije ni javni jezik, ovo je sramota”, poručio je Pupovac.

Je li Pupovac meta?

Na pitanje je li Pupovac sada meta, Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP-a, upitala je zašto se nije govorilo o meti kad su se šatori razvijali nasred Zagreba. “Jesu li onda mete bili ministar branitelja i njegov zamjenik, pa i sam premijer”, pitala je.

“Dijelom se mogu složiti s gospodinom Pupovcem, ali u onom dijelu u kojem gospodin Pupovac tvrdi da ovo nije debata i da je ovo zapravo sramota ako se sav značaj društveno-političkog života u Hrvatskoj svodi na to tko će bolju, jaču i uvredljiviju stilsku figuru izvesti, tko će goru personifikaciju ili metaforu upotrijebiti za kojeg kolegu, odnosno kolegicu”, rekla je Ahmetović.

Izrazila je veliko čuđenje da Pupovac tvrdi da su poruke koje mu je slao Milanović – s kojim, kako je rekla, koliko se dalo iščitati iz privatnih poruka koje su razmijenili, ima daleko duži odnos – zapravo motivirane time da je Pupovac Srbin. Ahmetović je rekla da je na dnevnoj razini suočena takvim porukama te da je danas primila poruku u kojoj je se naziva krmačom jer, kako je navedeno u toj poruci, muslimani ne vole svinje.

“Ja sam suočena svakodnevno s takvim porukama, ali ne pada mi na pamet osporavati svaki pokušaj propitivanja mog postupanja zbog toga što sam ja druge nacionalne, vjerske, rodne ili bilo koje druge pripadnosti”, rekla je Ahmetović.

Dobiva prijeteće poruke

Pupovac je rekao da u pošti prima poruke koje mu prijete smrću i govore da je smrdljivi i prljavi Srbin. Osvrnuo se i na Milanovićevu tvrdnju da mu pred dom došli crnokošuljaši. “Koliko su došli puta pred Srpsko narodno vijeće isti takvi? Koliko su puta došli pred kuću moje rodne majke i mog rodnog brata ostavljajući poruke?”, rekao je Pupovac.

“Kad predsjednik Republike za susjedni narod i susjednu državu kaže da bi trebali biti parfimirani, (…) kada predsjednik Republike susjedne države naziva čaršijom i ološem, što to znači za zemlju koju predstavlja, što to znači za međuetničke odnose?”, upitao se.

