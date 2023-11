Članovi Kluba zastupnika SDSS-a reagirali su u četvrtak na prozivanja iz Domovinskog pokreta na saborskom aktualnom prijepodnevu da su teroristi, istaknuvši da je riječ o opasnom govoru mržnje te da je njihova stranka posvećena miru od početka postojanja.

Predsjednik Kluba SDSS-a Boris Milošević kazao je da incident na aktualnom satu na kojem su članovi SDSS-a nazivani teroristima nije prvi put i da se u javnosti provlači narativ da stranka ima četnički predznak, da smo koljači, srbonacisti i kao takvi nismo poželjni u nekim dijelovima Hrvatske. To je opasan govor mržnje koji može isprovocirati nečiju neželjenu reakciju s neželjenim posljedicama, poručio je na konferenciji za novinare.

Dragana Jeckov istaknula je da žaloste poruke koje možemo čuti u Saboru, ali i da je politika SDSS-a dokazana politika mira i takva će biti i ubuduće.

'Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti'

Predsjednik stranke Milorad Pupovac pokazao je nekoliko dopisa iz Ureda predsjednika iz 1997. godine, u jednom predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića i Jovana Bamburača tadašnji predsjednik Franjo Tuđman u okviru svoje kvote imenuje za zastupnika u Županijskom domu, a drugom odlukom Stanimirovića imenuje zamjenikom Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja i normalizaciju života na ratom stradalim područjima.

Ne vjerujem da je tadašnji predsjednik RH bio slijep, gluh, neobaviješten i nije znao tko su ljudi koje se može okarakterizirati kao teroriste da bi nekome tko bi imao atribut sudjelovanja u bilo kojoj vrsti terorističke aktivnosti i dodijelio tako važne uloge, poručio je.

SDSS je, nepunih godinu dana od osnivanja, dobio od predsjednika i Povelju zahvalnosti za osobit doprinos u provođenju mirne misije prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu te za uspješno okončanje mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak RH, dodao je.

„SDSS je od osnivanja do danas posvećen miru, u skladu s najboljom tradicijom politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića, a slijedom te tradicije najveći dio samostalaca se u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju”, naglasio je Pupovac.

Tvrdnja zbog koje je osuđena Željka Markić

Podsjetio je i da je Željka Markić osuđena jer je SDSS nazvala gnijezdom terorizma, kazavši da je sud prepoznao da za tu tvrdnju ne postoje dokazi i da je to povreda časti, ugleda i stvaranja osjećaja nesigurnosti. SDSS je najslabiji u hrvatskom političkom životu, ali zato sasvim sigurno neće biti vreća u koju će udarati tko god i kako god poželi, poručio je. Naglasio je da to malo Srba što je ostalo i ova zemlja zaslužuju da se za njih bore kako ne bi potpala pod širok utjecaj desnog ekstremizma u Hrvatskoj.

Najava Ivana Penave da će im zabraniti da bace vijenac u Dunav, komentirao je riječima da nije normalno da se kolegama i susjedima koji žele izraziti sućut na način koji smatraju prikladnim za ratne žrtve i stradalnike u Vukovaru i Škabrnji zabranjuje takva gesta. Zabranjivati takve geste i privatizirati ih politički nije dobro za politiku sjećanja i kulturu mira i tolerancije, ocijenio je.

„Moj ideal, moj cilj, moj san je da ljudi u Vukovaru, bili Srbi ili Hrvati, budu zajedno taj dan i možda ja to neću dočekati, ali neću prestati činiti da do toga dođe”, poručio je.

Spremni na maksimalnu gestu

Prikupljanje potpisa da se zabrani dolazak Anje Šimprage na komemoraciju u Škabrnju popratio je riječima da oni nisu nasilni ljudi i da će naći načina kako će iskazati najdublje poštovanje prema žrtvama civila u Škabrnji te dodao da će naći načina da to učine i prema svim žrtvama Vukovara, naročito našim sugrađanima Hrvatima.

„Kako ćemo to učiniti, ne ovisi o nama, ali mi smo spremni na maksimalnu gestu, no, nećemo ništa činiti da bismo povrijedili bilo čije osjećaje, a još manje da bi se naše dostojanstvo vrijeđalo na mjestima na koje smo namjeravali doći, s osjećajem pijeteta prema stradalima i kako bismo kleknuli pred žrtvama, ali ne i pred ohološću i zloupotrebom onih koji to pretvaraju u političke obračune”, zaključio je Pupovac.