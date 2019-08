PUPOVAC STIGAO NA MJESTO NAPADA NA SRBE: ‘Ovo se nije događalo ni u najtežim poratnim vremenima, mještani su potreseni’

“Ovo su siromašne sredine. Ljudi ne žive lako, kao što se inače ne živi lako u Hrvatskoj. Ovi ljudi žive skromno i znamo da im je potrebna pomoć. I to ćemo i napraviti”

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stigao je u Uzdolje kod Knina, mjesto napada na pet osoba srpske nacionalnosti, među kojima je stradalo i dijete. S Borisom Miloševićem razgovarao je s mještanima i vlasnicima kafića u kojem je došlo do napada.

“Nije se događalo ni u najtežim poratnim vremenima. I u tom smislu su svi mještani ovoga mjesta potrešeni, zabrinuti. Došli smo da čujemo iz prve ruke što se dogodilo i da im pomognemo koliko možemo. I da vidimo što možemo napraviti da pomognemo ljudima koji su imali konkretne štete”, rekao je Pupovac, prenosi N1.

Govorit će sutra u Saboru

Nije htio govoriti o političkoj pozadini slučaja, već je kazao da će o tome pričati sutra u Hrvatskom saboru.

“Nakon ovoga ćemo ići još u Đevrske i to je to. Sutra ćemo govoriti o atmosferi kao podlozi za ovaj događaj. Ovo su siromašne sredine. Ljudi ne žive lako, kao što se inače ne živi lako u Hrvatskoj. Ovi ljudi žive skromno i znamo da im je potrebna pomoć. I to ćemo i napraviti”, dodao je Pupovac.

‘Postoji drugačiji način’

Na istom mjestu okupit će se i za osam dana, najavio je.

“Prije svega ćemo pokazati da postoji drugačiji način odnosa prema drugima, nego što je to sada”, zaključio je i dodao kako će o svemu govoriti sutra u Hrvatskome saboru.