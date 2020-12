PUPOVAC: ‘Smanjenjem troškova lokalne samouprave neće poteći med i mlijeko’

Održana je saborska rasprava o izmjeni Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi; Hrvatska ima previše gradova i općina

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je u srijedu kako smanjivanjem troškova lokale samouprave u Hrvatskoj neće poteći “med i mlijeko”, a “osakatit” će se lokalne jedinice. “Svi znamo da su stvorena velika očekivanja u javnosti od toga koliko se može uštedjeti na smanjivanje troškova jedinica lokalne samouprave, stvorena je slika u javnosti da ukoliko se napravi drastična reforma da će u Hrvatskoj teći med i mlijeko, ja ne mislim tako”, kazao je Pupovac u saborskoj raspravi o izmjenama triju zakona kojim se predlaže smanjivanje broja lokalnih dužnosnika.

Smanjenje troškova lokalne samouprave uz porezne izmjene, drži Pupovac, snažno će se osakatiti jedinice lokalne samouprave i stvoriti neku vrstu hibrida. “Zakonodavac to može napraviti ako postoji valjani razlog, ali raditi pod slikom koju proizvode neki u javnosti da će Hrvatska biti jeftinija država nego što jest, neće. Nije to, na žalost, najveći izvor rastrošnosti u državi”, ustvrdio je Pupovac. Ističe da država može racionalizirati, ali ne i uništavati ono što čini državu, a to su jedinice lokalne samouprave. Zakonske izmjene o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o lokalnim izborima i o Gradu Zagrebu oporba je mahom kritizirala kao kozmetičke te isticala da bi prava reforma bila gašenje općina i gradova koje nisu financijski neodržive.

U Hrvatskoj previše općina i gradova

Imamo 555 načelnika i gradonačelnika, 434 zamjenika načelnika općina i 197 zamjenika gradonačelnika, 74 zamjenika iz redova pripadnika nacionalnih manjina te 8254 vijećnika u gradskim i općinskim skupštinama, kazao je Marijan Pavliček (Klub Hrvatskih suverenista) nabrajajući gradove i općine u Hrvatskoj. “Imamo općine s manje od 1000 stanovnika, općine bez liječnika, bez ljekarne, vrtića, osnovne škole, benzinske pumpe, trgovine i kafića, ali svi imaju općinskog načelnika i općinsko vijeće, upravni odjel i komunalne redare”, kazao je Pavliček istaknuvši da takav sustav ne bi izdržale ni puno bogatije države od Hrvatske.

Mišel Jakšić (Klub zastupnika SDP-a) složio se da je u Hrvatskoj previše općina i gradova te istaknuo da bi kriterij za reformu trebalo biti udio plaća u izvornim prihodima. Smanjivanjem gornje granice sredstava koja se smiju izdvajati za plaće u lokalnim jedinicama s 20 na 10 posto uštedjelo bi se petnaest puta više te istovremeno onemogućilo uhljebljivanje, smatra Ante Kujundžić (Klub zastupnika Mosta).

“Ovo nipošto nije reforma”

Ovo je samo grebanje po površini, samo kozmetika, nipošto nije reforma, ocijenio je Damir Bakić (Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka). Marin Lerotić (Klub zastupnika IDS-a) kazao je da je očekivao više te ocijenio kako predloženim promjenama život građana neće biti bolji. “Jesmo za uštedu u lokalnim proračunima, ali ne na uštrb funkcionalnosti i efikasnosti što bi moglo utjecati na život građana, a ona se dovodi u pitanje”, kazao je Lerotić osvrnuvši se na ukidanje zamjenika u općinama s manje od 35 tisuće stanovnika.

Slično misli i Željko Lenart (Klub zastupnika HSS-a i HSU-a). Ivan Penava (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) ustvrdio je da je trebalo sveobuhvatnije pristupiti cijeloj problematici koje bi dovele do suštinskim promjena na terenu. Iako nije riječ o suštinskoj reformi Natalija Martinčević kazala je da će Klub zastupnika HSLS-a i Reformista podržati zakonske izmjene jer su svako smanjenje lokalnih dužnosnika i ušteda dobrodošli. Predrag Štromar (Klub zastupnika HNS i nezavisnih zastupnika) istaknuo je da efikasnost lokalne samouprave mora biti na prvom mjestu, a da to ne dobivamo ovim zakonima te za iduću godinu predložio donošenje putpuno novih zakona o lokalnoj samoupravi.