PUPOVAC SE OSVRNUO NA RUŽINU STARU LJUBAV PREMA USTAŠAMA: ‘Birači očito ne znaju kakve je strahote taj pokret ostavio iza sebe’

Milorad Pupovac tvrdi da hrvatski birači zapravo ne znaju kakve je strahote ustaški pokret ostavio iza sebe, kao i sramotu za hrvatski narod

Danas se Ruža Tomašić, nositeljica liste Hrvatskih suverenista na izborima za Europski parlament, našla u žarištu zanimanja medija, nakon što je tjednik Novosti objavio tekst u kojemu navode kako je naša europarlamentarka, odjevena u ustašku odoru, do sredine 1980-ih recitirala ustaške pjesme po hrvatskim zavičajnim domovima diljem Kanade. Predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, komentiravši Ružine simpatije prema ustašama, rekao je kako hrvatski birači zapravo ne znaju kakve je strahote taj pokret ostavio iza sebe, kao i sramotu za hrvatski narod, piše N1.

“Najprije je prošla osoba koja je kao zastupnica u Saboru govorila da je Hrvatska za Hrvate, a da su ostali gosti. Sad vidimo da postoje elementi biografije koji ukazuju da to nije bilo slučajno i koji ukazuju na nešto još drastičnije, a to je na pokloništvo ustaškoj ideologiji i ustaškom pokretu. Birači u Hrvatskoj očito ne znaju što je taj pokret, očito ne znaju koje strahote je iza sebe ostavio i koju sramotu za hrvatski narod je trajno iza sebe ostavio. Ne znaju, a trebali bi znati. I sve dok se to ne promijeni, imat ćemo izbore kao što su ovi i sve dok se to ne promijeni imat ćemo ljude koji će slati poruke koje šalju”, upozorio je Pupovac.

Zločinački pokret u naumu i praksi

Smatra da je ustaški pokret bio zločinački pokret kako u svom naumu i zakonodavnim ostvarenjima, tako i u zločinačkoj praksi. Iako vjeruje da sigurno nisu svi ljudi s istim namjerama sudjelovali u tom pokretu, tvrdi da bi bilo loše “relativizirati taj naum”, jer se relativiziranjem ustaški pokret želi očistiti od zločina i prikazati kao domoljuban pokret.

RUŽA TOMAŠIĆ NAKON OTKRIĆA NJEZINIH USTAŠKIH PJESMULJAKA: ‘Moja obitelj je bila u ustašama, to se tada recitiralo, danas ne bih’

RUŽA TOMAŠIĆ RECITIRALA PJESMICE PAVELIĆU I NDH: ‘Nikad ne bih dala protiv ustaškog pokreta, ne odričem se običnih ustaša’