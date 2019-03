MILORAD PUPOVAC RAZMIŠLJA O IZLASKU IZ VLADAJUĆE KOALICIJE: ‘Više je razloga, dugo i ozbiljno smo promišljali o tome’

Pupovac razmišljao o izlasku iz vladajuće koalicije

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac u razgovoru za Media servis potvrdio je da razmišlja o izlasku iz vladajuće koalicije.

“To je bila reakcija koja je rezultat dužeg i ozbiljnog promišljanja nas kao članova vladajuće koalicije. Više je razloga i to je poruka koju smo morali poslati”, rekao je Pupovac za Media servis.

Crta koju neće prijeći

Ova Pupovčeva tvrdnja dolazi nakon što je danas u razgovoru za N1 televiziju rekao da se trenutno nalazi na “crti koju neće prijeći”. Naime, Pupovac je komentirao spaljivanje lutke s njegovim likom u nedjelju na karnevalu Kaštel Sućurcu.

“Nitko ne treba apriori na prvi pogled osuđivati da maškare ne smiju ismijavati ljude i pribijati ih na stup srama i simbolički spaljivati figure odbrane za tu godinu. Međutim, kada je riječ o toj tradiciji, ona se ne usmjerava na slabije i drugačije, na manjine, na migrante, na ljude drugačijih nacionalnih i vjerskih uvjerenja, već onih koji imaju moć, na biskupe, ministre, strane namjesnike, a sjedati na rudo onih koji šire mržnju prema pripadnicima drugih nacionalnih ili vjerskih manjina, to nije krneval. Bacanje vaterpoloista u more i onda sad spaljivanje krnje s mojim mojim likom, to je govor mržnje. Nije kriva gomila i masa, već oni koji mijese svijest mase – vlast. Ne mislim samo na državnu, već mislim i na vlast crkvenu, medijsku i druge vlasti”

Na pitanje koja je njegova odgovornost u svemu tome s obzirom da je član koalicijske vlasti, Pupovac je prvo da “nema odgovora na to pitanje” i da “ne može braniti svoju poziciju”. Sve dalje nije stvar mog promišljanja već stranačkog rukovodstva, previše se toga nakupilo. Orkestrirana kampanja za ratne zločine koju vodi jedan gradonačelnik, i svi su je prihvatili… Tko ima obraza reći da ustaški pozdrav ‘Za dom spremni!’, nije ustaški pozdrav i da to nije ista tradicija.”

Upitan da odredi granicu gdje će preuzeti odgovornost ili crta preko koje nećete prijeći, poručio je da je “stao na tu crtu, ali da je neću prijeći. Danas vam toliko mogu reći.”