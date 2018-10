PUPOVAC: ‘Rado bih bio u Vukovarskoj Koloni sjećanja, ako se ostvare prepostavke. Tamo nisam išao od kad je 2015. ponižen državni vrh’

Milorad Pupovac prokomentirao je najavljeni prosvjed u Vukovaru i probleme institucija pri procesuiranju zločina

Nakon konferencije o međunarodnom procesuiranju ratnih zločina održanoj u HND-u, na kojoj je glavni tužitelj Mehanizma međunarodnih kaznenih sudova (MMKS) UN-a, Serge Brammertz upozorio na nazadovanje u procesuiranju ratnih zločina u državama bivše Jugoslavije te veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac prokomentirao je najavljeni prosvjed u Vukovaru i probleme institucija pri procesuiranju zločinaca, izvještava N1.

Pupovac tvrdi da postoji opasnost da suđenje ratnih zločina postane političko pitanje, umjesto da se time bavi pravosudne institucije. Bez da je imenovao konkretne osobe, optužio je neke, neimenove ljude da kod nas žele blokirati pravosudne institucije.

Nije odgovorio izravno kako gleda na prosvje u Vukovaru

“Za istraživanjem ratnih zločina imamo potrebe svi, stradalnici Hrvati, stradalnici Srbi. Moramo birati način, da razgovaramo kroz institucije, da institucijama stavimo na raspolaganje sve što je potrebno i da ih potaknemo da rade svoj posao, što do sada nerijetko nije bio slučaj. Pravosuđe je bilo izloženo pritiscima, kampanjama i sprečavalo se da se sankcioniraju ratni zločini”, izjavio je Pupovac.

Kada ga je novinar upitao na koga konkretno misli kada kaže da je pravosuđe bilo izloženo pritiscima, Pupovac nije dao konkretna imena. “Od strane najrazličitijih grupacija, političkih, udruženja raznih, čuli smo danas da su i pojedini predstavnici Crkve to radili”, rekao je Pupovac te nadodao da su DORH i sudovi u “nekim razdobljima” bili pod utjecajem “visokih predstavnika vlasti”.

Pupovac ne misli da je prosvjed u Vukovaru prvenstveno stvar unutarstranačkog obračuna. Misli da su to ljudi “koji se žele vratiti na razdoblje kada politika nije bila samostalna djelatnost nego je trebalo slušati ljude koji su se pozivali na druge oblike moći i druge oblike legitimiranja te moći i koji nas žele vratiti u razdoblje u kojem je bilo dovoljno izaći na trg, ulicu, obući uniformu, povesti sa sobom predstavnika Crkve i pričati o nenarodnoj vlasti”.

Pupovac za sada ne misli da bi trebao biti na prosvjedu u Vukovaru, dok je riječ o politiziranom skupu

Na pitanje misli li da bi trebao biti na prosvjedu u Vukovaru, Pupovac je neizravno odgovorio da ne misli da bi trebao biti, jer se neće uzeti u obzir stradanja drugih i jer će doći do politiziranja žrtava vlastitog naroda. Rekao je kako bi rado bio u Vukovaru u koloni sjećanja, ako se ostvare pretpostavke.

“Rado bih bio u Koloni sjećanja, sa svojim suradnicima i sunarodnjacima, ako ostvarimo pretpostavke da tamo budem, ja ću tamo biti. Nažalost nakon 2015. kada je jedna kolona prekinuta, a državni vrh bio ponižen, ja nisam išao u Vukovar. Otišao sam s dojmom da ti ljudi vrijeđaju žrtvu, ljude koji su stradali, koriste ih za svoje grube i ne uvijek časne ciljeve.

Ako se stvore pretpostavke u narednim tjednima da se borimo za častan i nemanipulativan odnos prema žrtvama, da ih ne koristi nitko za ono za što se ne bi trebali koristiti, nema sumnje da sam tu i da ću položiti vijenac.”

Na pitanje što kaže na optužbe Saše Mučnjaka koji je Pupovca gađao hranom da je to napravio jer je pristupio njegovoj supruzi, Pupovac je odgovorio. “Mogao je naći bolje objašnjenje i opravdanje za to što je učinio. Što ću napraviti po pitanju te klevete, to ću tek vidjeti.”