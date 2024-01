Vrh SDSS-a komentirao je tučnjavu u središtu Vukovara u kojoj su brutalno pretučeni maloljetnici.

Boris Milošević je istaknuo da se ono što se dogodilo ne identificira pravilno. "Desetak djece je mirno hodalo gradom da bi napadači huligani čuli nekog od djece da govori ekavicom i to im je bilo dovoljno da ih počnu tući. Neki su pobjegli, neki nažalost nisu. Vidljivo je da su napadači huligani smatrali da mogu napasti fizički slabijeg, pretući djecu, da se mogu osjećati sigurno da im se ništa neće dogoditi", rekao je.

Podsjetio je na incident uoči Kolone sjećanja u Vukovaru prošle godine kada su napadnuti studenti iz Srbije u autu srpskih registracija. Napadači su zaustavili auto nasred ceste i to pred policijom, rekao je Milošević. Istaknuo je da SDSS očekuje jasnu reakciju, prvenstveno policije, potpunu istragu, pronalazak svih napadača i pravilnu kvalifikaciju djela za koje kaže da nije tučnjava.

"Zato podržavamo prosvjed koji su roditelji najavili jer tome treba stati na kraj. Nadamo se da će se djeca oporaviti", naveo je Milošević.

'Vrijeme je da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama'

Milorad Pupovac je istaknuo da je Vukovar grad razlika i različitih ljudi, po izgovoru jezika, etničkoj i vjerskoj pripadnosti, po političkim opredjeljenjima i navijačkim strastima.

"I to je bogatstvo, kao i u svakom drugom gradu. To se nažalost pretvara u povode za nasilje već godinama i to nasilje ima svoje političke pokrovitelje, političke poticatelje i ima toleranciju prema nasilju umjesto tolerancije prema razlikama. Vrijeme je da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama, a da se tolencija prema nasilju pojedinih grupa koje uživaju neku vrstu zaštite od institucija države, da se s tim prestane", naglasio je.

"Želimo da svi koji su do sada propustili napraviti ono što je potrebno, da to naprave", istaknuo je Pupovac.

'Neka država ne bude blaga...'

Država, Vlada i njezine institucije ne mogu imati toleranciju prema ljudima koji narušavaju ono što je u sportu najbolje, takmičenje u vještini, a ne u mržnji, ne u nasilju. I s time treba prestati, bez obzira je li riječ o Vukovaru ili nekom drugom mjestu, rekao je.

"Želimo da ova djeca što prije i bolje prežive ovaj strašan šok i da država počne konačno djelovati u skladu sa svojim pravilima i da ne bude blaga prema onima koji nisu ni prema djeci blagi", kazao je Pupovac.

"Odavno smo se izborili za mir u Vukovaru, sad godinama drugi rade na tome da Vukovar nije grad mira, nego grad nasilja. I to ne od većine nego manjine onih koji dobivaju podršku niskom formom interesa da bi održali atmosferu koja njima treba, ali gradu ne treba. Srbima ne treba, Hrvatima ne treba, nikome ne treba. Nadamo se da država, Vlada, vlast kao što očekuju i roditelji, sad će učiniti ono što treba – znati tko su naša djeca, a tko su nasilnici", dodao je.

"Od 2019. upozoravamo na ovakve slučajeve i tražimo djelovanje. Uspjeli smo kod dijela populacije. Nismo uspjeli tamo gdje naša moć ne doseže, tamo gdje je to pod kontrolom gradske uprave i gdje država nije napravila ono što je trebala. Reći ćemo to na sastanku koji slijedi, na sastanku vladajuće većine", naveo je Pupovac.

"Vlast i država su pogriješili, i u slučaju koji je naveo Milošević i kad su dopustili i svrstali se iza kolone u kojoj su bili simboli mržnje i poticanja na nasilje, a ne simboli pijeteta, Teško su pogriješili jer su ovakvi to doživjeli kao svoju pobjedu", komentirao je.

Podsjetimo, do incidenta u Vukovaru došlo je u subotu nakon 22 sata. Napadači su prema neslužbenim infromacijama pripadnici navijačke skupine, no iz policije nema službene potvrde dok ne završi istraga.

