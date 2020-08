PUPOVAC PRED KAMERAMA UPITAN: Jesu li sve geste do sad, zapravo bile fige u džepu?

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i koalicijski partner u Vladi Andreja Plenkovića, Milorad Pupovac smatra kako je otvoren put k pomirenju Hrvata i Srba te se nada da će se to pretočiti i na odnose dviju država

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac po prvi je puta nakon obljetnice Oluje na RTL-u odradio televizijski intervju u kojem je detaljno progovorio o porukama iz Knina i Beograda, hrvatsko-srpskim odnosima, ali i odnosima većinskog hrvatskog spram manjinskog srpskog naroda. U subotu je izjavio da su Andrej Plenković i Boris Milošević u pogaču pomirenja dodali kvasac mira, a i patrijarh Irinej je ranije rekao kako je pravo vrijeme za pomirbu Hrvatske i Srbije. No, Pupovac smatra da će Zagrebu i Beogradu trebati još vremena da shvate što znače poruke pomirbe.

“Trebat će vremena i još gesti, riječi i djela. Mi smo napravili prve korake s predstavnicima državne vlasti u Hrvatskoj. Sada je na predstavnicima državne vlasti u Hrvatskoj da se predstavnicima državne vlasti u Srbiji naprave prve korake. U međuvremenu će biti napravljeni još neki koraci koji će učvrstiti vjeru u to da to nije privremen i prigodan čin, govorimo o onome što se dogodilo u Kninu, nego da je riječ o nečemu na čemu će se raditi još mjesecima i godinama”, poručio je Pupovac.

No, SDSS je i ranije bio u vladajućoj koaliciji s HDZ-om te imao svog potpredsjednika Vlade. S obzirom na to da su i ranije neke geste učinjene, no one izgledaju kao “figa u džepu”, jer dosad ovo poglavlje povijesti ipak nije zatvoreno.

“Ne radi se o tome da su to bile geste s figom u džepovima. Naprosto je trebalo vremena, trebalo je dozrijeti, trebalo je da dođu ljudi koji će moći ponijeti teret na svojim leđima onoga što je poneseno u Kninu i što će se nositi još dugo vremena”, smatra Pupovac.

Ne očekuje ‘Za dom spremni’ u Škabrnji

Boris Milošević sudjelovao je na obljetnici Oluje u Kninu, Tomo Medved će komemorirati srpske žrtve u Gruborima, Andrej Plenković u Varivodama, a Pupovac ide odati počast ubijenim Hrvatima u Škabrnju. No, to se ne sviđa dijelu javnosti, pa i pojedinim političarima koji su imali ponovno potrebu izvikivati “Za dom spremni”. Šef SDSS-a očekuje kako neće biti sličnih incidenata u Škabrnji.

“Za dom spremni” treba maknuti iz javnog prostora. Treba maknuti iz legalnog prostora. Bez obzira što se koristio tijekom rata 1991. – 1995., taj pozdrav je originalno ustaški pozdrav, pozdrav jedne kvislinške tvorevine koja je bila zločinačka i koja je počinila genocid nad židovima, Romima i Srbima, koja je istrebljivala sve protivnike režima, prije svega, antifašiste. Taj pozdrav narušava ono što se u današnjoj Hrvatskoj želi stvoriti, a to su čvrsti demokratski temelji, mir u zemlji, mir na granicama i pomirenje između Hrvata i Srba. Ne bih volio imati bilo kakva iskustva koja bi kompromitirala ono što ja želim donijeti sa svojom posjetom Škabrnji. Takvih iskustava sam imao u nekim posjetima Vukovaru. I ona nisu dobra ne samo za mene, lako za mene, ona bacaju sjenu na cijeli komemorativni postupak. Bilo da je riječ o Vukovaru bilo da, ako bi se dogodilo, da je riječ o Škabrnji. Ali vjerujem da toga neće biti”, poručio je predsjednik SDSS-a.

Kritike iz Srbije su odraz nepriremljenosti i nepovjerenja

No, puno žešće kritike idu prema Vladi, Pupovcu, ali i Borisu Miloševiću. Pupovac smatra da takve poruke proizlaze iz nepripremljenosti na buduće događaje, neznanja, ali i nepovjerenja. Uvjeren je da su “i dalje vrata razgovora otvorena” te dodao kako nema potrebe za vanjskim posredovanjem u normalizaciji odnosa, “premda nas svijet i Europa prate i od nas imaju mnogo očekivanja, i od Hrvata i Srba generalno, i od Hrvatske i Srbije posebno.”

Među kritičarima je bio i ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić, a Pupovac ranije nije imao lijepih riječi niti za hrvatskog ministra Gordana Grlića Radmana.

“Ne bih htio ponavljati tu oštrinu. Samo bih htio reći da u ovom trenutku je veoma važno da svatko doprinese otklanjanju nesporazuma i da se doprinese onome što je zamiješeno u Kninu u toj pogači pomirenja. Prema tome, ne treba nastaviti retoriku kakvu smo imali dosad, bez obzira da li netko dao povoda za to. Hrvatska sa svoje strane, s obzirom da je srpska zajednica učinila i doprinijela, ne treba to činiti. A s druge strane, u Hrvatskoj se događaju incidenti. Incidenti koji se događaju svako ljeto i svake godine i ne samo ljeti i ne samo svake godine. Napadi na turiste. Ispisivanje na auto, traktor: ‘Za dom spremni’. Poruke, s jedne strane, izrugivanja sa žrtvama, a s druge strane protjerivanja, a s treće strane, zločinačke poruke kada je posrijedi “Za dom spremni”. Da sam ja na mjestu ministra Radmana, ja bih ili nazvao svoga kolegu u Beogradu i rekao: ‘Žao mi je, učinit ćemo sve da se to ne ponovi’. Ili bih napisao notu i poslao je u pisanoj formi. Ili bih zamolio gradonačelnika da on to uradi i posjeti te ljude i da im kaže da Hrvatska takve stvari ne podržava. U ovom trenutku mi trebamo takve geste”, poručio je Pupovac.

Stvari će za pet godina biti bitno drugačije

Iako je SDSS bio na vlasti i ranije, činjenica je da u Hrvatskoj još uvijek postoje sela sa srpskim stanovništvom koja nemaju struju i vodu. Pupovac smatra da za tu civilizacijsku sramotu nije odgovoran SDSS, već oni koji su na njihove zahtjeve bili gluhi.

“Bez obzira je li riječ o HDZ-ovoj ili SDP-ovoj Vladi. Dakle, s Andrejem Plenkovićem i njegovom Vladom smo doveli do toga da su gotovo tri četvrtine sela dobile struju ili da se izvode radovi i do kraja godine će biti riješeno. Za sljedeću godinu će ostati još 20-ak zaseoka koje će trebati elektrificirati. Sljedeća tura je voda i vodovodi u različitim područjima, a prije svega, u Ravnim kotarima, ali i Baniji, Kordunu i drugim mjestima”, poručio je Pupovac, koji se, unatoč lijepim željama, ne smatra optimistom, niti smatra da za 20 godina možda nećemo govoriti o istim temama.

“Hrvatsko-srpski odnosi su bremeniti i teški odnosi i nema lake i brze izgradnje povjerenja. Dakle, nisam optimist koji nije realan. Znam što nam je u rukama. Znam koliko truda i koliko razumijevanja moramo imati, ali sam siguran da će već za pet godina biti bitno drugačije. Siguran sam da ćemo već do kraja godine imati poruke koje će pokazati da smo na pravom putu i da ćemo odmaknuti od početka”, zaključio je Pupovac.

