Saborski zastupnik, predsjednik SDSS-a i koalicijski partner HDZ-a, Milorad Pupovac, komentirao je na N1 televiziji potencijalnu rekonstrukciju Vlade rekavši da je “takvih mišljenja bilo i dosad i moguće je da ih bude i ubuduće".

Uoči današnjeg koalicijskog sastanka rekao je da se ondje razgovara o svim relevantnim temama koje će ići u Sabor.

“Razgovara se o političkim pitanjima koja predstavljaju izazov za zemlju, Sabor i razgovara se o tome kako funkcioniramo, bilo kao većina ili kao Vlada”, rekao je Pupovac.

'Potrošeno je mnogo vremena'

Upitan je li ministru graditeljstva Darku Horvatu dao uvjetnu potporu zbog toga što treba povući novac iz fondova Europske unije, Pupovac je rekao da je pitanje novca iz Fonda solidarnosti jednostavnije jer se čulo mišljenje Europske komisije, da nema produljenja roka te da će taj novac biti iskorišten.

“Što se tiče pitanja obnove, tu je bilo problema i još uvijek ih ima, međutim, oni se promptno otklanjaju. Dio upravljački u Zagrebu je riješen imenovanjem nove direktorice Fonda, administrativni je isto riješen i ostaje samo pitanje je li Ministarstvo graditeljstva dobro podešeno i jesu li ljudi koji su izvana savjetovali funkcionirali tako da su zagovarali brzu obnovu”, rekao je Pupovac.

“I najbolji se moraju dokazivati, a ovdje je potrošeno mnogo vremena, vrćenja u krug i stvaranja različitih barijera koje su obnovu zapravo blokirale”, rekao je Pupovac o ministru Horvatu.

Tri velika problema

Što se tiče ministra obrane, Marija Banožića, Pupovac je rekao da je slika o ministru “posebno zaglušena u zvučnom smislu i zamagljena u vizualnom smislu riječi sukobom koji postoji između predsjednika Republike i ministra Banožića”.

“To nas stavlja u situaciju da ne možemo tako jednostavno procijeniti što je tu i tko je tu najveći problem, u čemu je i oko čega najveći problem u tom pogledu. Ja sasvim sigurno znam da o svim tim stvarima koje zanimaju javnost će se najprije iznositi mišljenje na sastancima Vlade. Kad ne bi bilo prilike da se to mišljenje iznese svaki tjedan, onda bi netko od nas imao potrebu da to kaže javno. Ovako imamo priliku raspravljati na koalicijskim sastancima i oni će donijeti odgovor koji vas zanima”, rekao je Pupovac.

“Mi sada imamo jedan velik problem u zemlji, jedan velik problem izvan zemlje i jedan velik problem u susjedstvu. U zemlji imamo problem velikih cijena i fokusirani smo na to. Ove stvari kao što je pitanje obnove i unutarnje efikasnosti oko toga su podešene za ovaj trenutak da djeluju što je moguće bolje. Sada podešavamo sistem što se tiče ublažavanja rasta inflacije i rasta cijena. To je nešto što je od interesa svih građana”, rekao je Pupovac, dodavši da u toj situaciji problem o ministrima izgleda “redikulozno smiješno”.

Odnos s Milanovićem

Što se tiče Banožića i predsjednika rekao je kako "cijeli taj odnos treba resetirati".

"Treba naprosto pokušati doći do novog načina komunikacije i usuglašavanja oko pitanja o kojima se predsjednik Republike i predsjednik Vlade ne slažu i da nađu način koji će u tom pogledu biti dobar. Za to je potrebna neka vrsta pripremnih razgovora. Ako sve završi ovako kako završava, s puno buke na jednoj strani i s druge strane se pokaže zašto ste uopće trebali voditi bitku oko Bradleyja, kad je to pitanje riješeno”, rekao je Pupovac.

Komentirajući svoj odnos sa Zoranom Milanovićem, rekao je da je taj sukob prestao.

“Pa gdje bi čovjek došao kad bi na sve odgovarao? Ne treba biti svakom loncu poklopac”, rekao je Pupovac, dodavši da je sukob Banožića i Milanovića “potpuno nedostojan i ministra i predsjednika države”.

“O ministru Banožiću se sigurno može izreći različite sudove, ali da je on čovjek koji bi stvarao probleme nekome tko je viši u hijerarhiji od njega, sve što znam o njemu nije tako”, rekao je Pupovac.