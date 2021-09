Srpsko narodno vijeće (SNV) danas iza 16.30 sati održalo je izvanrednu konferenciju za novinare povodom 15. rujna, koji se u Srbiji obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Javnosti se obratio predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.

S obzirom na interes koji je izazvalo obilježavanje Dana jedinstva, slobode i zastave u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, BiH, i s obzirom na izjave koje su se oko toga počele pojavljivati, Pupovac je rekao da su danas organizirali sastanak svih srpskih organizacija koje su dio koordinativnoga tijela sa SNV-om.

"Što se tiče međunarodnih i domaćih normi koje reguliraju povezanost pripadnika nacionalnih manjina sa matičnim državama, uključivo i sa povezanost u sjećanju na važne datume koji se tiču slobodarskih tradicija, slobodarskih ratova i značajnih simbola koje pojedine zemlje imaju, kao što je zastava, mislim na simbole od posebne važnosti, to je nešto što pripada i Srbima u RH, kao što pripada Hrvatima koji žive u Republici Srbiji ili drugim manjinama koje žive izvan matičnih zemalja. To trebamo reći zbog toga što postoje ljudi koji to ne razumiju i vide kao problem", rekao je Pupovac.

"Svako manifestiranje povezanosti s matičnom zemljom i važnim datumima te manjine treba biti u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se živi. Važno je da se otklone sve zablude. Hrvatska ima pravila o korištenju zastava drugih zemalja. To isto tako vrijedi i za Srbiju. Od velike važnosti je da svi razumijemo da je neophodno da Srbi u Hrvatskoj poštuju zakone, kao i Hrvati u Srbiji", rekao je.

Službeno priznate zastave

Naglasio je da to treba razlučiti od korištenja zastava koje manjine imaju u Hrvatskoj, a koje su službeno priznate. “To treba razlučiti od korištenja zastava koje manjine imaju u Hrvatskoj, a koje su službeno priznate i koje priznanje se temelji na odredbama ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i kojim priznanjem se onda dalje propisuje upotreba toga što je priznato kao zastava pripisuje statutima jedinica lokalne samouprave. Srpska zajednica u RH kao službenu zastavu ima narodnu zastavu Srba”, naglasio je Pupovac.

Predsjednik Zoran Milanović je jučer poslovicom “Besposlen pop i jariće krsti” komentirao prijedlog Aleksandra Vučića da svi Srbi u svijetu 15. rujna izvjese srpske zastave.