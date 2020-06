PUPOVAC: Podršku SDSS-a dobit će oni koji ponude tolerantno društvo, održivu ekonomiju i pravednu državu

‘Želimo tolerantno, otvoreno, progresivno društvo, koje će vidjeti da moramo učiniti našu ekonomiju održivom, da može biti dostatna za hrvatsko društvo i građane’

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac poručio je u nedjelju da je uvjet SDSS-a za potporu novoj saborskoj većini zalaganje za tolerantno, otvoreno i progresivno društvo, održivu ekonomiju i funkcionalnu i pravednu državu.

“Želimo tolerantno, otvoreno, progresivno društvo, koje će vidjeti da moramo učiniti našu ekonomiju održivom, da može biti dostatna za hrvatsko društvo i građane. Želimo funkcionalnu i pravednu državu, jer ona to još uvijek nije”, rekao je Pupovac u Dnevniku HRT-a. “Svatko tko to ponudi i mi mu možemo povjerovati dobit će našu podršku, neovisno o tome hoćemo li participirati u vlasti ili ne”, dodao je.

Komentirajući tri recentna slučaja s porukama mržnje prema Srbima, ustvrdio je da se to događa zato što su “neki ljudi svoju političku kampanju počeli zasnivati na porukama netrpeljivosti i netolerancije prema Srbima, s porukama mržnje prema predstavnicima Srba i njihovim organizacijama”.

To su ljudi koji obećavaju hrvatskom društvu i narodu bolju budućnost i bolju vlast nego ikad imali, a iako su već iznimno bogati htjeli bi to bogatstvo učiniti još većim, jer im nije dovoljno to što imaju.

“Nemaju nimalo srama nego posežu za antimanjinskim politikama, posežu za tim još jedanput umjesto ozbiljnih razgovora gdje se Hrvatska nalazi u pogledu tehnologije, stanja gospodarstva, pravosuđa, korupcije…”, kazao je.

Pritom je ocijenio da policija radi svoj posao, ali neki ljudi iz državnih institucija ne. “Sudačku profesiju poštujemo, ali neki ljudi očito podliježu iskušenjima nezdravoga sudovanja”, rekao je Pupovac.

Objasnio je kako ga je na izjavu da će SDSS razmisliti hoće li nakon izbora u bilo kojem obliku sudjelovati u vlasti ponukale netočne optužbe da oni upravljaju Hrvatskom.

“Ako je naše sudjelovanje u vlasti problem za Hrvatsku, pa nećemo mi sudjelovati ni na koji način. Naći ćemo načina kako ćemo politički djelovati”, poručio je Pupovac.