PUPOVAC OZBILJNO OPTUŽIO ODVJETNIKA GENERALA GOTOVINE: ‘Iz svoje američke debelje fotelje naplaćuje debelim i golemim sumama novca’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac odgovorio je danas na prozivku odvjetnika Ante Gotovine i drugih haških optuženika, Luke Mišetića, da negira genocid u Srebrenici. Naime, Pupovac je gostujući na N1 televiziji izjavio da je Mišetić “jedan običan ratni profiter”.

“Gospodin Mišetić je mene za nešto prozivao. Taj gospodin ne zavređuje da se osvrćem na njegove objede jer on je jedan običan ratni profiter koji nesreću Bošnjaka, Hrvata i Srba iz svoje američke debelje fotelje naplaćuje debelim i golemim sumama novca, uključujući i novce ove države. Zadnji je koji meni i Joviću može spočitavati da negiramo bilo kakvu vrstu zločina i bilo čije stradanje. Prema tome, molim Vas, nemojte me pitati o tome jer to je za mene uvredljivo”, poručio je Pupovac.

Emancipatorska kampanja

Čelnik SDSS-a osvrnuo se i na predizbornu kampanju. Kaže kako su uvjereni da će ovaj put osvojiti veći broj glasova. “Naša kampanja je imala emancipatorski potencijal, izazivajući one koji imaju predrasude i spremnost za govor i akcije mržnje, da su ti ljudi sada razotkriveni, a društvo je dobilo priliku da kaže stav o tome”, rekao je Pupovac dodavši da je nakon grubih poruka kampanja prerasla stranku i postala “vrsta društvenog pokreta”.

Iako su, tvrdi on, očekivali negativne poruke, ipak nisu očekivali pozive na klanje, uništavanje i protjerivanje. Dodaje kako ih je iznimno ohrabrila reakcija sugrađana, od Ćire Blaževića do nepoznatih ljudi koji su mu prilazili na cesti. “Rekli su nam da će nam dati glas jer žele uljuđenu i normalnu Hrvatsku. Želimo Hrvatsku jednakih ljudi, kao što je Ćiro Blažević jednostavno rekao i postao zvijezda ne samo u Hrvatskoj nego i u BiH te Srbiji.”

