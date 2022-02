Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a i partner u HDZ-ovoj parlamentarnoj većini iznenađen je što je policijskom istragom obuhvaćen niz državnih dužnosnika, među kojima i njegov stranački kolega, potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

Upitan kakva je pozicija Borisa Miloševića kao potpredsjednika Vlade, Pupovac je rekao da “on ima povjerenje i imat će povjerenje “jer jeste čovjek od povjerenja”.

“Boris Milošević je čovjek iznimnih moralnih kvaliteta. Častan čovjek. I on sigurno zna što je najbolje za njega, najbolje za Vladu i najbolje za stranku i zbog toga je svoj mandat stavio na raspolaganje predsjedniku Vlade”, rekao je Pupovac za N1 televiziju.

Ovoga trenutka moramo znati što se stavlja na teret, kako se razvija cijeli postupak i onda raspravljati o svemu o čemu ozbiljni ljudi u politici raspravljaju. Zasad nemamo sve detalje, rekao je Pupovac, dodavši da Milošević ima potporu.

"Nemojte sumnjati u to da Boris Milošević neće koristiti nikakav mehanizam da bi sebi osigurao nešto što je protivno propisima i protivno najvećim moralnim zahtjevima", rekao je Pupovac.

'Jedno od razdoblja koje nije lako za Vladu'

Upitan ne bi li bilo lakše da je Milošević dao ostavku, Pupovac je rekao da to treba prepustiti Vladi.

“Ovo je jedno od razdoblja koje nije lako za Vladu”, rekao je.

“Mi nikakvih dilema oko toga nemamo, što ćemo napraviti u interesu Vlade, što ćemo napraviti u interesu zakonitosti”, rekao je Pupovac. Govoreći o Miloševiću, rekao je da je on zadnji čovjek koji bi nekoga doveo u neugodnu situaciju. “Iznimno mi je važno da to kažem”, rekao je Pupovac.

Problem je curenje podataka

“Mi poštujemo pravosudne institucije ove zemlje, i DORH i USKOK. Prema tome, mi smo zadnji koji ćemo se nabacivati na institucije. Za nas je iznimno važno da svi akteri u ovoj stvari budu jednako zaštićeni, da nema curenja podataka, da se ne narušava tajnost. Da jedni moraju šutjeti, a drugi preko medija posredno govoriti. Taj modus operandi, u kojem se iznosi presuda na osnovi dojmova, na osnovi naslova, na osnovi pojedinačnih fragmenata… Svaka činjenica treba biti pogledana sa svih strana i vrednovana u skladu s političkim načinom vrednovanja”, rekao je Pupovac, dodavši da nije rekao da nema povjerenja u DORH, ali istaknuo da informacije cure.

Oni čija je uloga čuvanje zakonitosti u zemlji moraju imati potpunu slobodu da obavljaju tu dužnost, ali to obuhvaća i one koji su u tom postupku i njihovo pravo da ne budu uništeni prije nego što dođu u mogućnost da kažu ono što je njihovo, rekao je Pupovac.

“Ta stvar nije od jučer, ta stvar je neka vrsta modusa operandija. To nije dobro za institucije. To nije način kako se gradi povjerenje i dobar odnos institucija po modelu podijeljenje odgovornosti. To nije dobro za kulturu zakonitosti u zemlji”, rekao je Pupovac.

Pupovac: Milošević nije poticao nikoga da čini nedjelo

Upitan vidi li on odgovornost potpredsjednika Vlade u ovom slučaju, Pupovac je rekao da ne treba citirati naslove u pojedinim medijima, koji ne znaju što se dogodilo.

“Ti programi su nastali zalaganjem koalicijskih partnera koji zastupaju nacionalne manjine koji žive u devastiranim područjima”, rekao je Pupovac.

“Ako netko ide na sastanke, kao što ja idem, da bi se taj program provodio, da bi se ustanovio da bude ustrojen na najbolji mogući način, to je bila naša zadaća i ako se pokaže da pojedini dijelovi nisu zastupljeni kako valja, ako se pokaže da pojedine zajednice manjinske nisu zastupljene kako valja, onda to nije u skladu s principima i razlozima s kojima je taj program osnovan. Tada zastupnik, u ovom slučaju Milošević, ima obavezu da ispravi neravnopravnost, nejednakost i nedjelovanje u skladu s pravilima po kojima treba djelovati taj program. Ništa izvan toga Boris Milošević nije činio. Nije poticao nikoga da čini nedjelo. Nema nikakvu osobnu ili interesnu povezanost s tim ljudima. On većinu tih ljudi, siguran sam nikoga, ne poznaje”, rekao je Pupovac.

'Milošević je autonomno radio taj posao s punim povjerenjem koje smo mu dali'

“Trebalo je ljude upućivati zašto bi se trebali javiti, zašto bi bilo dobro da se jave, sve je to trebalo raditi i sve su to radili organizirani ljudi na terenu. To nije radio Boris Milošević, prema tome on nije odgovoran ni za kakav popis. On je imao, onako kako stvari stoje, zadaću da učini da ljudi koji dobivaju sredstva za obrte, da ti ljudi budu iz svih dijelova Hrvatske, ne samo nekih, da budu zastupljeni svi pripadnici nacionalnih manjina, a da pripadnici najbrojnije nacionalne manjine dobiju najmanje sredstava”, rekao je Pupovac.

Upitan je je li Milošević sastavio listu tvrtki koje trebaju dobiti sredstva poticaja. “Boris Milošević je autonomno radio taj posao s punim povjerenjem koje smo mu dali, zajedno s ostalim kolegicama i kolegama i kako je on komunicirao s ministarstvom da postigne cilj on bolje zna nego što znam ja, a ja imam puno povjerenje da je radio na način koji isključuje osobne povezanosti s tim ljudima i koji isključuje interesnu povezanost njega s drugim ljudima”, rekao je Pupovac.

'Milošević se sasvim sigurno priprema za sve što je pred njim, kao i mi'

Upitan kad je zadnji put komunicirao s Miloševićem, Pupovac je rekao da komuniciraju. “On treba našu podršku, za njega to nije jednostavno. On nije čovjek koji je navikao na tu vrstu radnji niti statusa niti tretmana. On je čovjek koji je iznimno posvećen teškim političkim pitanjima u ovoj zemlji i sasvim sigurno da neće biti sam i da ćemo, neovisno o tome kroz što prolazio, biti uz njega. On se sasvim sigurno priprema za sve što je pred njim, kao što se pripremamo i mi. Ne samo da se čujemo, nego smo veoma bliski s njim”, rekao je Pupovac.

Na pitanje kupuju li se na ovaj način partneri koalicijske većine, Pupovac je rekao da to nije istina. “Vi ne možete na osnovi nekoliko stotina ili već koliko dodijeljenih mjera koje ljudi dobiju suditi i donositi zaključke ove vrste”, rekao je Pupovac.

“Ti programi, što se SDSS-a tiče, nisu imali nikakvu funkciju kupovine partnerstva. Ovdje je riječ o borbi za elementarna prava ljudi”, rekao je Pupovac.

Na pitanje kako vidi budućnost Vlade, u kojoj je jedan ministar smijenjen, a potpredsjednik Vlade dao mandat na raspolaganje, Pupovac je rekao da će se, što se tiče upražnjenoga mjesta zbog ostavke Horvata, o tome vrlo brzo razgovarati. “O tome će nadležna tijela koalicije siguran sam razmjerno brzo donijeti rješenje ili prijedloge”, rekao je.

'U ovome trenutku nikome ne odgovaraju prijevremeni parlamentarni izbori'

“Što se tiče toga kako se stvari mogu razvijati u budućnosti, o tome ćemo razgovarati. Ova Vlada sasvim sigurno, a niti koalicija, nisu zatvoreni za to da vrednuju što je najbolje za Vladu, što je najbolje za koaliciju, što je najbolje za zemlju. Prema tome, vrednovat će pa će na osnovi toga vrednovanja presuditi i donijeti sud i odluku, jer proces obnove sad posebno, kad su sredstva stabilizirana, kad su im instrumenti podešeni, administrativni i svaki drugi, mora biti stavljeno u šestu brzinu. Trošenje sredstava koja su osigurana iz Europske unije, kao nikada dosad, za oporavak i održivost našega gospodarstva, naših javnih ustanova, naših društvenih ustanova, moraju biti raspoređena, trošena, usmjerena na najbolji mogući način. Oporavak naše ekonomije mora biti u fokusu ove Vlade”, rekao je Pupovac.

“U ovome trenutku nikome ne odgovaraju prijevremeni parlamentarni izbori, ne samo zbog stranačkih izbora, nego i zemlji. To ponovno znači zastoj”, rekao je Pupovac i dodao: 'Trebamo funkcionalnu i ozbiljnu Vladu. To znači da se napravi sve što je potrebno da se Vlada kreće bez balasta. Što se SDSS-a tiče, ova Vlada će ići dalje”, rekao je Pupovac.

Vlada: Mandati svih ministara uvijek su na raspolaganju premijeru

Iz Vlade podsjećaju kako je premijer i na zadnjoj konferenciji za medije rekao kako su mandati svih ministara uvijek na raspolaganju predsjedniku Vlade, od prvog dana, pa tako i u ovim okolnostima. Isto vrijedi i za Aladrovića i za Miloševića, poručuju iz Vlade, javlja Jutarnji list.