PUPOVAC OTKRIO DA ŽELI BITI RAVNOPRAVAN PARTNER U VLADI; Upitali su ga želi li biti ministar: ‘Bilo je puno prilika…’

‘Bilo je puno prilika u mojoj političkoj karijeri kada sam mogao biti član Vlade, pa nisam bio. O tome tko će to biti i u kojem obliku, razgovarat ćemo najprije između sebe’

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da je stranka ovlastila troje svojih zastupnika izabranih u Sabor da daju potporu Andreju Plenkoviću za mandatara nove Vlade. Upitan je li uvjet manjina da dobiju ministarstvo portfelja, Pupovac je rekao da će o tome kako će izgledati Vlada, njen sastav i program, naknadno razgovarati, javlja N1.

“Predsjedništvo SDSS-a je razgovaralo i o načinu participacije u zakonodavnoj vlasti i izvršnoj i spremni smo prihvatiti razgovor i o jednom i o drugom i imamo različite ideje oko toga, ali ćemo te ideje raspraviti s kolegama iz kluba zastupnika manjina, kao i s preostalih dvoje partnera iz HNS-a i Reformista s kojima smo dosad razgovarali”, rekao je Pupovac.

Nije izravno odgovorio na pitanje bi li on pristao biti ministar. “Na tu vrstu pitanja vam ne mogu dati odgovor. Bilo je puno prilika u mojoj političkoj karijeri kada sam mogao biti član Vlade, pa nisam bio. O tome tko će to biti i u kojem obliku, razgovarat ćemo najprije između sebe. Prije nego što razgovaramo o tome međusobno i s Plenkovićem, jasno je da ne želimo licitirati ni s imenima ni s pozicijama u javnosti”, rekao je Pupovac.

PLENKOVIĆ SMANJUJE BROJ MINISTARSTAVA, I TO ZNATNO? Novu Vladu će navodno obilježiti još jedan detalj – koji dugo nije viđen

PREDSTAVNIK NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ VLADI? Ćorić: ‘Ne vidim nikakav problem, to ne bi bio prvi put’

Iznimno visoka suglasnost

Dodao je da SDSS izrazito cijeni činjenicu da je HDZ na svom Predsjedništvu izrazio stav o sudjelovanju manjina u Vladi. Za odluku o potpori Plenkoviću SDSS je trebalo 15 minuta, uz iznimno visoku suglasnost.

“Mi imamo iskustvo građenja kompromisa i postizanja konsenzusa, a što se tiče mogućnosti da uz ovih 76 bude još onih koji će podržavati većinu, mi time ne upravljamo. Ono što ne bismo htjeli da se dogodi, to je iskustvo u prošlom mandatu, kad smo imali stihijsko i suspektno prelaženje ljudi iz jednih stranaka u druge ili podršku vladajućoj većini. To ovoj većini sada ne treba i ona ne bi smjela ni na koji način dopustiti da se to dogodi”, rekao je Pupovac te dodao da manjine žele biti ravnopravni partneri u Vladi.

ŽESTOKI ŠPRAJC: ‘Kaže glavni epidemiolog Plenković, virus ne iskače iz ramena. Zbog par stotina oboljelih više se nitko ne uzrujava’