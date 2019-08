PUPOVAC OŠTAR U INTERVJUU ZA RADIOSARAJEVO: ‘Hrvatska je crna ovca i faktor nestabilnosti u regiji, ovdje se rehabilitira ustaštvo’

Rekao je kako je aktualna predsjednička kampanja dodatno je pogoršala situaciju, te pokazuje trendove u kojem smjeru ide ova zemlja

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je rekao kako Hrvatska postaje čimbenik nestabilnosti na prostoru bivše Jugoslavije jer se u njoj promovira nesnošljivost prema drugim narodima i pokušava rehabilitirati ustaštvo, u čemu, kako tvrdi, važnu ulogu imaju pojedini pripadnici Katoličke crkve, neke političke stranke i braniteljske udruge, u intervjuu za portal Radiosarajevo.ba objavljen u subotu.

Pupovac, čija je Samostalna demokratska srpska stranka član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, je ustvrdio kako stanje glede međuetničke tolerancije u Hrvatskoj nije dobro.

‘Situacija u Hrvatskoj nije dobra’

“U pogledu stanja mira, sigurnosti, poštivanja Ustava i zakona, te poštivanja međunarodnih ugovora, koje je Republika Hrvatska potpisala, poštivanja povelja međunarodnih organizacija čija je članica, od UN-a, NATO-a, Vijeća Evrope i Evropske unije, situacija u Hrvatskoj nije dobra”, rekao je.

Po njegovim riječima stanje u RH je lošije od 2014., a posljednji incidenti samo su kulminacija odnosa prema drugima narodima.

“Dolaskom Andreja Plenkovića na vlast to je bilo zaustavljeno, ali se onda, nakon kratkog vremena, ponovo obnovilo i sada iznova kulminira, tako da u proteklih dva ili tri mjeseca imamo povećan broj vrlo ozbiljnih, ne incidenata, nego vrlo ozbiljnih nasilnih radnji, prema ljudima, njihovoj imovini, njihovoj etničkoj pripadnosti“, rekao je Pupovac.

On tvrdi da je to ono što “Hrvatsku izdvaja iz ostataka prostora bivše Jugoslavije, gdje slika, istina, nije najljepša, ali Hrvatska u tom pogledu preuzima vrlo neslavnu zastavu”.

‘Pokušava se rehabilitirati ustaški pokret’

Po njegovim riječima nesnošljivost i nasilje prema drugim narodima povezana je s pokušajem rehabilitacije ustaštva.

“One su tijesno povezane s povijesnim revizionizmom koji se u Hrvatskoj ogleda u tome da se pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom europskom kontekstu, u novoj europskoj Hrvatskoj. U tome značajnu ulogu imaju pojedini članovi episkopata lokalne Katoličke crkve i klera općenito, imaju pojedine veteranske organizacije, pojedine političke stranke i nevladine organizacije koje su nastale uz tijesnu povezanost s episkopatom lokalne Katoličke crkve i nacionalne Katoličke crkve i političkih stranaka koje su s njima povezane kao njihovo političko krilo”, ustvrdio je čelnik vladajućeg SDSS-a.

‘Faktor nestabilnosti’

“Ta vrsta povijesnog revizionizma u kojemu se u europskom kontekstu želi rehabilitirati ustaštvo, a optužiti sve druge: Jugoslaviju, socijalistički poredak, komunistički pokret, druge narode na prostoru bivše Jugoslavije, to jeste Srbe i ostale, to je nešto što je matrica po kojoj se to odvija u Republici Hrvatskoj. I to doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije. Da Hrvatska postaje faktor produbljivanja nepovjerenja na prostorima bivše Jugoslavije i da predstavlja svojevrsnu crnu ovcu ionako ne baš svijetlom stanju međuetničkih odnosa na prostorima bivše Jugoslavije”, istaknuo je Pupovac.

Pupovac je u intervjuu nastavio ono što je govorio na konferenciji za tisak u petak kada je povezao sadašnju Republiku Hrvatsku i NDH rekavši kako ne bi želio da “ova zemlja doživi isto iskustvo koje je doživio jedan pokušaj u 20. stoljeću da se stvori hrvatska država, a koji je kolabirao i doživio sramotan kraj jer je bio temeljen na mržnji i nasilju prema Srbima”.

‘Predsjednička kampanja je pogoršala situaciju’

“Kako sada stvari idu, kako se dobar dio ljudi u ovoj državi, uključujući i one koji sjede s nama u Saboru, odnosi prema toj mogućnosti, ta mogućnost nije nerealna”, istaknuo je Pupovac.

On je u intervjuu za Radiosarajevo.ba rekao kako je aktualna predsjednička kampanja dodatno je pogoršala situaciju, te pokazuje trendove u kojem smjeru ide ova zemlja. On tvrdi da se većina kandidata natječe tko će se više dodvoriti političkoj filozofiji rehabilitacije ustaškog pokreta. Čelnik SDSS-a ističe kako zbog Hrvatska gubi povjerenje u međunarodnoj zajednici zbog zagovaranja mračnih ideja, te da bi trebalo preko institucija poput UN-a NATO-a, Vijeća Europe, EU i drugim adresama kako bi se utjecalo na dio ‘političkog života episkopata lokalne Katoličke crkve’.