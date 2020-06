PUPOVAC ODGOVORIO NA ŠKORINE PROZIVKE DA JE ETNOBIZNISMEN: ‘Takvi su na kraju su bili katapultirani iz hrvatske politike’

‘Oni koji su lansirali priču o etnobiznismenu na kraju su bili katapultirani iz hrvatske politike, a nadam se da će tako biti i s onima koji obnavljaju tu priču’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je danas nakon predaje izborne liste DIP-u za 12. izbornu jedinicu, da oni koji ga nazivaju etnobiznismenom i na etničkoj mržnji zarađuju političke poene, obmanjuju narod za svoje pravo profiterstvo.

Pupovac je, odgovarajući na prozivke Miroslava Škore da je ‘etnobiznismen’, kazao da tko god želi biti etnobiznismen na način na koji je to on, vrlo rado će im prepustiti svoju kožu i svoje poslove samo 24 sata. ‘A njihovu kožu i njihov biznis čast mi ne dopušta, ne da preuzmem, nego da ne budem ni blizu’, dodao je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

“Oni koji su lansirali priču o etnobiznismenu”, dodaje Pupovac, “na kraju su bili katapultirani iz hrvatske politike, a nadam se da će tako biti i s onima koji obnavljaju tu priču. Oni koji na etničkoj mržnji i predrasudama zarađuju političke poene, grade političku moć, obmanjuju narod. Oni druge nazivaju etnobiznismenima, a oni su zapravo ogledni primjer toga koji na etničkoj mržnji prave politički biznis, kako bi mogli nastaviti praviti svoj pravi, profiterski biznis”,

“Sve što su do sada radili u politici je bilo profiterstvo, i onda kada su bježali od rata i onda kada su se vratili u zemlju nakon rata, sve je bilo u funkciji biznisa”, ocijenio je Pupovac komentirajući Škorine prozivke. Te mesije bi narod trebao prozrijeti i smjestiti ih tamo gdje im je mjesto, a ne da sluša njihove priče kako može hodati po vodi, a ni plivati ne znaju, poručio je.

Ne polemizira sa Škorom

Kaže i da ‘ne polemizira s gospodinom Škorom nego biram s kim ću polemizirati’. “A on, koliko sam čuo i vidio, za polemiku nije sposoban. Ako jeste, vrlo rado ću izaći na taj megdan, i s njim i sa svakim drugim, ali ne vjerujem da će ga prihvatiti jer znam da se boji. Boji se onoga što je bio, boji se onoga gdje je sve i kome je sve pjevao i svirao, i kod koga je i za koga je sve zarađivao da bi danas ulazio u osobne obračune sa mnom i od mene pravio neprijatelje ove zemlje”, dodao je Pupovac.

Naglasio je da Škori najbliži ‘prave biznis u Srbiji i Beogradu dok on njega optužuje da netko s njim upravlja iz Beograda’. Pupovac nije htio otkriti na koga i što konkretno misli, samo je rekao da “bude li svirao kao do sada, i to će doći na glas”, zato je bolje da se vratimo onome što treba biti predmet ozbiljne kampanje.

Pupovac smatra da prioritet u kampanji treba dati raspravama što učiniti za ovu zemlju i građane, da imamo održivu ekonomiju, zdravo pravosuđe, funkcionalno zdravstvo, napredne tehnologije. I umjesto da se time bavimo, ti ljudi zamućuju i zagađuju javni prostor, skreću pažnju s onoga što treba biti racionalno političko opredjeljenje, dodao je.

Neprijatelji Hrvatske

Vezano za nedavni incident u Kustošiji, kaže da svi oni koji su u javni prostor i političku kampanju uvukli jadne mladiće, frustrirane i obezglavljene i svi koji njima upravljaju iz pozadine, zapravo su neprijatelji Hrvatske; a ne ja kojega oni uporno žele predstaviti kao neprijatelja Hrvatske, dodao je Pupovac.

Oni su pravi neprijatelji Hrvatske koliko god se kitili domovinstvom, suverenošću, sve dok u svojim redovima imaju one koji veličaju ideju ustaškog pokreta, neće ništa drugo biti nego ono što je ustaški pokret – podanici i izdajice svoje zemlje, rekao je. Pupovac napominje da njega i ljude iz SDSS-a ne treba podsjećati na patriotizam, jer znaju što znači biti privržen svojoj zemlji.

Upitan kome su se skloni prikloniti nakon izbora, Pupovac je poručio ‘neka pokušaju malo bez nas pa ćemo vidjeti’. “Ako budemo baš neophodni, možda se negdje javimo, ali nećemo se gurati jer nam je dosta optužbi iz različitih krugova kako mi vladamo Hrvatskom. To malo mrvica što nas pripuste državnim institucijama, sasvim sigurno nije vrijedno ponižavanja koje trpimo kao stranka i kao pojedinci”, ustvrdio je.

Neka pokušaju sastaviti vladu sami, a mi ćemo se pokušati izboriti za ono što pripada onima koje predstavljamo, poručio je Pupovac. Zaključio je da Hrvatskoj treba hrabrost i liderstvo, a ohrabruju ga, kaže, nove snage koje su pojavljuju i bit će im saveznici.

Očekuju tri mandata

Potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov očekuje da će upravo njima pripasti tri mandata. “Žao nam je što su početak naše kampanje obojili nemili događaji na Kustošiji, u Svetoj Klari i na Borovju. Ne želim da nijedna žena, nijedna Srpkinja ni Hrvatica u Hrvatskoj, čita poruke koje smo imali prilike vidjeti. Naša nastojanja ići će u smjeru da postanemo tolerantnije i normalnije, neopterećeno društvo. Želimo biti ono što jesmo, poštujemo ono što su drugi, a zauzvrat jednako tako očekujemo poštovanje”, rekla je.