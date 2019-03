PUPOVAC O SPALJIVANJU NJEGOVE LUTKE NA KARNEVALU: ‘Nesretni ljudi i nesretno društvo koje nikako da se suoči sa sobom’

‘To društvo nikako da se upita: A što sam ja učinio da mi ne bude tako kako jest i jesam li imalo kriv za to kroz što sam prošao, za to što se dogodilo? Ta vrsta suočavanja nije se, nažalost, dogodila’, prenose beogradski mediji izjavu Milorada Pupovca povodom spaljivanja lutke s njegovim likom na karnevalu u Kaštelima kod Splita

Povodom spaljivanja lutke (krnje, fašnika, mesopusta…) s njegovim likom na jučerašnjem karnevalu u Kaštel Sućurcu kod Splita, oglasio se i Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a. U izjavi za srpske medije Pupovac je izjavio da je to bio čin “nesretnih ljudi, sredine i društva koje nikako da se suoči sa sobom”.

“To društvo nikako da se upita: A što sam ja učinio da mi ne bude tako kako jest i jesam li imalo kriv za to kroz što sam prošao, za to što se dogodilo? Ta vrsta suočavanja nije se, nažalost, dogodila”, prenose beogradske Večernje novosti Pupovčevu izjavu.

‘Učinit ću ono što inače čine Židovi…’

Dodao je da će nakon ovoga on osobno učiniti ono što inače čine Židovi kada im se dogodi nešto loše i kada se ljudi prema njima loše odnose – zapitat će se što je učinio i u čemu je zgriješio.

“Ako prepoznam da sam zgriješio, nastavit ću činiti sve da toga više nema, a s tuđim nesrećama, predrasudama i mržnjama nosit ću se onako kako se treba nositi – podignute glave i spreman suočiti se s istim takvim porukama, neovisno od toga koliko je to neugodno. I bez obzira na to koliko na kraju završavalo time da ljudi na portalima, kao na jednom zadraskom, zbog mog protivljenja ustaškom pozdravu ‘Za dom spremni’ šalju poruku da me treba ubiti, strijeljati, da me treba baciti u jamu kako nitko ne bi znao da sam postojao”, kazao je Pupovac.

Spaljivanje lutke s njegovim likom na karnevalu u Kaštelima okupljeni su građani popratili uzvicima “Pupovac se pretvorio u pepeo”. Osim toga, u tamošnjoj karnevalskoj povorci insceniran je i nedavni incident sa splitske Rive kada su domaći huligani napali vaterpoliste Crvene zvezde.

