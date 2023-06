"Mi smo u procesu otvaranja dijaloga i stvaranja pretpostavki za to da se otvorena, neriješena pitanja, između Hrvatske i Srbije počnu rješavati, da se u mjeri u kojoj je to moguće u područjima u kojima je to moguće unaprijedi suradnja”, komentirao je za N1 Milorad Pupovac posjet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Srbiji, dodajući kako je to i potreba hrvatske zajednice u Srbiji.

Prosvjedi u Srbiji su jedna vrsta komunikacije građana s vladom

Ne vidi ništa sporno ni u tajmingu, odnosno tome što se posjet održava u vrijeme velikh prosvjeda protiv Vučića. “U Srbiji se događa jedan demokratski politički proces koji, nakon tragičnih događaja koji su se dogodili, izaziva pažnju cijelog svijeta i našu u Hrvatskoj, ali to ne znači da ćemo sad sve zaustaviti i da nećemo ništa činiti dok ne vidimo kako i na koji način će završiti ti procesi”, rekao je Pupovac i dodao da su prosvjedi u Srbiji jedna vrsta komunikaciju građana s njihovom vladom.

Smatra i kako je sasvim sigurno da napetosti koje postoje na političkoj sceni u Srbiji su nešto iz čega bi svi trebali izvući najbolje zaključke i da se Srbija nalazi u situaciji ozbiljne društvene i političke traume. “Za rješavanje te traume potreban je adekvatan jezik i komunikacija i potreban je u pravom smislu riječi politički dijalog i njega sada nema”, naglasio je zastupnik SDSS-a i da ne bi mogao pozdraviti pozive na nasilje i vrijeđanje.

Na pitanje znači li to da ne podržava način na koji Vučić komunicira sa svojim građanima i medijima, Pupovac kaže da što se njega tiče mediji ne trebaju biti meta niti trebaju stvarati mete i naglašava da ima i onih koji su postali meta, kao i onih koji stvaraju mete. “Političari koji stvaraju mete u medijima, iako nije neuobičajeno, ali nije u demokratskom duhu, najboljoj demokratskoj tradiciji i nije ono što ovog trenutka treba Republici Srbiji kojoj treba unutarnji dijalog”, kaže Pupovac i ističe da je to Srbiji neophodno.