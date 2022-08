'PUT PRAVA I PRAVEDNOSTI' / Pupovac o optužnicama protiv hrvatskih pilota: 'Ako Hrvatska nije sama poduzela ništa, onda je teško prigovarati'

'Na osnovi tog puta doći do onog što politika treba donijeti, a to je mir i izmirenje između dvije države, jer je to uzajamni interes, europski interes i u krajnjoj liniji to je i interes ljudi', kazao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća