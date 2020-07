PUPOVAC O NOVOM POTPREDJEDNIKU VLADE, SDSS-OVCU MILOŠEVIĆU: ‘On ne nosi teret koji ja nosim sa sobom…’

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac pojasnio je da funkcija potpredsjednika Vlade, kao i druge u izvršnim tijelima uopće nisu utješna pozicija za nacionalne manjine, već mogućnost stvaranja okvira ravnopravnosti u zemlji

Najpoznatiji predstavnik nacionalnih manjina u Saboru, Milorad Pupovac iz SDSS-a, gostujući na N1 televiziji, istaknuo je kako je kandidatura stranačkog mu kolege, Borisa Miloševića za potpredsjednika Vlade dobila jednoglasnu podršku stranke, saborskog kluba zastupnika nacionalnih manjina, ali i drugih partnera liberalnog dijela koalicije.

Istaknuo je da je Milošević u dva mandata bio pomoćnik ministra uprave te da poznaje funkcioniranje državnih institucija i pravni okvir vezan uz prava nacionalnih manjina. Iako je njegovo imenovanje mnogima bilo iznenađenje, Pupovac je priznao kako se želi usredotočiti samo na saborski mandat i posao na fakultetu. Izrazio je želju za predsjedanjem u nekom odboru ili radnom tijelu, kao što je to dosad činio.

“Potrebno je pružiti priliku mlađim ljudima, koji ne nose politički teret koji ja nosim sa sobom. Moja zadaća nije da otežam vladi nego da joj olakšam. Boris Milošević to može činiti bolje i s manje opterećenja nego što bih to činio ja”, rekao je Pupovac.

NAKON SASTANKA U VLADI, SDSS DONIO ODLUKU: Za potpredsjednika Vlade iz reda manjina predložit će Borisa Miloševića

Dobit će i izvršne funkcije

Čelnik SDSS-a rekao je da želi osloboditi društvo od nepotrebnoga grča, kako bi prevladavala tolerancija “te da se usmjerimo i vidimo koje je to zajedničko dobro koje nam svima treba biti cilj. Tu smo napravili dogovor s Plenkovićem i ovo uopće nije utješna pozicija. Bit će i izvršnih funkcija, od državnih tajnika do ravnatelja”, poručio je, dodavši da su to razine koje manjinama omogućuju veću operativnost.

“Stvaramo okvir da se manjine gledaju kao ravnopravan, sastavni dio društva, kao sugrađani koji trebaju imati ista prava”, smatra Pupovac i dodaje: “Vlada ne bi smjela biti pod rafalnom paljbom zbog toga što je podržavaju pripadnici nacionalnih manjina. Ako hoćemo postići nešto, postignuće treba imati prostora da se razvija.”

Rješavanje civilizacijskih pitanja

Pupovac očekuje rješavanje civilizacijskih pitanja koja otprije stoje neriješena, poput spornog pozdrava “Za dom spremni”. “Tu postoji čitav niz drugih pitanja u sferi jezika, medija… Posebno je važna tolerancija…”, zaključio je.

