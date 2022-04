Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac u petak je za izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića, da bi mu problem bio s njim sudjelovati na komemoraciji u Jasenovcu jer je rekao da je HV počinio etničko čišćenje u Oluji, naveo da uopće nije dostojna komentara.

"Bojim se da to nisu riječi dostojne spomena na ovom mjestu i u ovo vrijeme i da to nisu riječi koje su uopće dostojne ovoga mjesta i ovoga dana. I to je sve što bih rekao povodom onog što ste vi čuli, a ja nisam", rekao je Pupovac novinarima nakon komemoracije žrtvama ustaškoga logora Jasenovac.

Strože kazne za pozdrav ZDS

Odgovarajući novinarima na pitanja o strožim kaznama za pozdrav Za dom spremni Pupovac je rekao:

"Započeli smo razgovor o tome kako riješiti pitanje sankcioniranja. To je prvi konkretan razgovor o tome. Vjerujem da ćemo doći do rješenja prihvatljivog svima. Dobro je da smo se pomaknuli u tom pogledu. Otvoreni smo za efikasna rješenja koja će početi mijenjati stanje."

O praksama sudova rekao je: "Pretpostavlja se da sudovi imaju ujednačenu sudsku praksu oko definiranog odlukama Ustavnog suda. To je dovoljna osnova da sudovi ujednače praksu i svi koji tome trebaju doprinijeti, to trebaju učiniti."

Komentirao i Milanovića

"Dogovorili smo se za akcijski plan za Jasenovac i druge logore. Dogovorili smo se da tražimo rješenje oko sankcija i simbola. Akcijski plan će imati precizne rokova, a što se tiče sankcija, nastavit ćemo razgovore i vjerujem da će to biti u roku koji će omogućiti brze rezultate. Očekujemo da to bude i prije komemoracije iduće godine", dodao je.

