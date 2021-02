PUPOVAC O MILANOVIĆEVOJ IZJAVI DA JE PORFIRIJE ‘IZVUČEN IZ ŠUBARE’: ‘Ne treba ga vezati uz takve jezične dosjetke’

Pupovac misli da se dolaskom patrijarha Porfirija otvara nova stranica u životu srpske pravoslavne crkve jer on razumije ‘probleme srpskog društva, poziciju srpskog naroda u svijetu i poziciju srpske pravoslavne crkve u odnosu prema drugim crkvama’

Šef SDSS-a i saborski zastupnik, Milorad Pupovac, tijekom gostovanja na N1 osvrnuo se na ustoličenje srpskog Porfirija, odnos dva naroda, obnovu Banije te na godinu dana mandata predsjednika Republike.

“Pozdravljamo izbor mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija za srpskog patrijarha. Ono što je učinio u Hrvatskoj sa Srbima, s odnosima pravoslavaca i katolika, što je učinio u hrvatskom društvu, velik je zalog za to što bi mogao učiniti u Srbiji. Katolička i pravoslavna crkva imaju veliku važnost kod oba naroda i ona se, neovisno o političkoj moći, ne treba ignorirati. Očekujemo da će mitropolit Porfirije kao čovjek koji prakticira ekumenizam, da će to nastaviti kao patrijarh srpski, ne samo prema katolicima, nego i prema muslimanima i trećoj religiji, židovskoj”, rekao je Pupovac na N1 te se osvrnuo na izjavu Zorana Milanovića da je “izvučen iz šubare”.

“On je čovjek uz čije ime ne bi trebalo vezati nijednu od ovih slobodno jezičnih dosjetki kojima su neki ljudi skloni u svakim prilikama”, komentirao je predsjednik SDSS-a.

‘Dolaskom Porfirija otvara se nova stranica u životu SPC’

Pupovac misli da se dolaskom patrijarha Porfirija otvara nova stranica u životu srpske pravoslavne crkve jer on razumije “probleme srpskog društva, poziciju srpskog naroda u svijetu i poziciju srpske pravoslavne crkve u odnosu prema drugim crkvama”.

Odgovarajući na pitanje smatra li da će se njegovim dolaskom nešto promijeniti u postupku proglašavanja Alojzija Stepinca svetim, Pupovac kaže: “Što se tiče dijaloga pravoslavaca i katolika, tu je patrijarh Porfirije u nečemu blizak ili sličan s papom Franjom. Opredijeljen je za dijalog između kršćana, da se rješavaju sporna bolna pitanja u odnosima između dvaju naroda.”

O godini dana Milanovićeva mandata: ‘Izaziva simpatije desnice’

“Predsjednik Milanović je na različite načine unio dinamiku u politički život, ne samo verbalnim doprinosom, nekad uspješnim nekad manje uspješnim, nekad prihvatljivim nekad manje prihvatljivim. Predsjednik se hvata u koštac s nekim teškim pitanjima naše povijesti i u tome pokazuje veliku hrabrost.

S druge strane iznenađuje mnoge ljude na ljevici i desnici jer nije strogo centriran čovjek u političkom smislu kao za vrijeme premijerskog mandata pa su njegovi potezi nekad takvi da izaziva simpatije lijeve strane, a ponekad ima poruke da dobiva simpatije desne scene. To je novo za njega i način kako to radi nov je na političkoj sceni. Najvažnije je da unatoč potencijalu za sukobljavanje s Vladom, ozbiljnije i dublje nego dosad, ti odnosi su još uvijek takvi da se može govoriti o kohabitaciji”, komentirao je Pupovac proteklu godinu dana s Milanovićem na mjestu predsjednika.

Pupovac nema problem da se ‘ZDS’ koristi u privatnim situacijama

Pupovac se osvrnuo na pozdrav “Za dom spremni” te ističe da u javnom prostoru za to nema mjesta. Ipak, smatra da ZDS nije problem u privatnim situacijama.

“Razgovaramo s različitim akterima unutar manjinskih zajednica koje su bile žrtve, s međunarodnim akterima kojima je stalo do toga da se to bolno mjesto zaliječi i da se veličanju ustaškog režima kaže ne. Što se tiče drugih aspekata vezanih uz pripadnike HOS-a, kad i u kojim situacijama ti znakovi i odore mogu biti korištene, to je nešto o čemu treba razgovarati kad će s razgovarati o izmjenama zakona u kojima će se sankcionirati endemsko širenje tog pozdrava u različitim prilikama, na sportskim natjecanjima, u javnim porukama, kao što ću ja dobiti u svoj inbox nakon ovog nastupa. To treba jasno razlučiti od poštovanja stradanja pripadnika HOS-ovih formacija od distanciranja od tog pozdrava.

Ni u kojim privatnim situacijama nemam problem s tim ili u situacijama u kojima će se odavati pijetet prema žrtvama koje su poginule, ali nikako na službenim ceremonijama. Pogotovo ne tamo gdje takvih ljudi nije bilo, a odjednom ih ima. Pojavljuju se HOS-ovci koji nisu bili HOS-ovci, to je ogrtanje šinjela Domovinskog rata da bi se promoviralo ustaštvo u Hrvatskoj i tome treba reći ne”, veli Pupovac.

O obnovi Banije

Kada je po srijedi obnova Banije, Pupovac kaže da nije u dva mjeseca moguć početak obnove.

“Ali treba vidjeti sve nužne mjere, sve što ljudima treba. Ne želimo da se ponovi Zagreb kao što ne želimo da se Zagreb povlači. Važno je donošenje posebnih programa za revitalizaciju tog područja. Obnova kuća bez ekonomskih potencijala, tamo neće ostati nitko, badava ćemo bacati novac za obnovu kuća. Inače ćemo stvoriti situaciju kakvu smo imali od 1995. do potresa. U Glini u javnim i stambenim zgradama nakon Oluje ne rade centralna grijanja jer su onesposobljena, to je nedopustivo i to se mora početi mijenjati. Kao što je bivša država napravila 1961. i stvorila industriju u kratkom vremenu. Nedopustivo je da se grad u kojem je skladana naša nacionalna himna i u kojem su se ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti borili za ovu državu, da je u takvom stanju”, rekao je Milorad Pupovac gostujući na N1.