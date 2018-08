PUPOVAC O KRITIKAMA: Kada predsjednica ‘ne čuje’ ustaški pozdrav onda to prolazi, a na mene se pokreće hajka i haranga

‘Želimo da obje strane vide što su učinili jedni drugima. Da Srbi vide da su počinili zločine prema Hrvatima ali da su Hrvati počinili zločine nad Srbima’, rekao je Milorad Pupovac.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća, Milorad Pupovac u intervjuu za Deutsche Welle komentirao je jačanje desnice u Hrvatskoj, položaj srpske manjine, ali i kritike zbog svoje blage reakcije na izjave Aleksandra Vučića.

“Kada predsjednica na stadionu ne čuje da se uzvikuje ‘Za dom spremni’ ili kada ne osudi one koji to uzvikuju, tada to prolazi. Ali kada je ne odgovaram na prozivke i zahtjeve i naredbe što trebam činiti, onda je to dovoljan razlog da se pokrene hajka i haranga. A to je nešto što ja ne prihvaćam.

Ja ne želim biti talac u svojoj zemlji nečega što nisam učinio, nečega što nisam rekao i nečega za što nisam odgovoran. Ali na komemoraciju izbjeglim Srbima, koji najvećim dijelom ne snose nikakvu odgovornost, uvijek ću otići. Želimo da obje strane vide što su učinili jedni drugima. Da Srbi vide da su počinili zločine prema Hrvatima ali da su Hrvati počinili zločine nad Srbima. A držanje manjinskog političara kao taoca ili odgovornog krivca kojeg treba prvog uhvatiti i stisnuti kad već ne možeš Vučića, to je nešto što je nespojivo s demokracijom. To je svojstveno društvenom linču.”, rekao je Milorad Pupovac u intervjuu za Deutsche Welle komentirajući Vučićev istup u Bačkoj Palanci.

NOVINARKA I KOMENTATORICA NET.HR-a: ‘Pupovac je trebao otići kad je čuo Vučićev huškački govor’

Ohrabreni desničarski krugovi

Napominje kako u ovoj zemlji treba prestati sa stvaranjem neprijatelja te je rekao kako je položaj srpske manjine u Hrvatskoj nakon ulaska u EU nazadovao, a sve zbog, kako kaže, nacionalističkih i populističkih pritisaka posljednjih pet godina.

PUPOVAC KAŽE DA JE PREPORUKA O ZDS-u UVREDLJIVA ZA ŽRTVE USTAŠKOG REŽIMA: Najavio je i razgovor s Plenkovićem

“Imamo ratno nasljeđe u kojem imamo svega pa i obnove poraženih ideja iz Drugog svjetskog rata. Tu su i oslobađajuće presude u Den Haagu i neispunjena obećanja da će se nastaviti procesuirati zločini počinjeni s hrvatske strane u Oluji i drugim akcijama. To je ohrabrilo desničarske krugove. A tu su i neki pro-desni politički katoličanski krugovi koji koriste blagodati liberalne demokracije u borbi protiv te iste liberalne demokracije”, kazao je Pupovac.

Hajka na Srbe krenula s dolaskom Karamarka

Smatra kako je stanje bilo daleko bolje za vrijeme vladavine predsjednika Tuđmana kroz mirnu reintegraciju te da se pozitivan trend nastavio dolaskom Vlade Ivice Račana na vlast. Kao pozitivan vrhunac bila mu je vladavina Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Kaže kako se s kampanjom protiv Srba krenulo dolaskom Tomislava Karamarka na čelo HDZ-a, ali se srećom to ublažilo dolaskom Andreja Plenkovića na vlast.

VUČIĆ UOČI OBLJETNICE OLUJE: ‘Hitler je htio svijet bez Židova, a Hrvatska je željela Hrvatsku bez Srba’

“Država još uvijek nema snage jasno reći da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav kao što je to rekao Ustavni sud. No sudovi na nižim razinama i policija još uvijek ne reagiraju kada Thompson i njegovi fanovi uzvikuju taj pozdrav.

To ozbiljno ugoržava politički pluralizam i demokratska postignuća koje je Hrvatska postigla do ulaska u Europsku uniju. I na kraju, to ozbiljno narušava prava nacionalnih manjina, prije svega srpske. I predstavlja ozbiljnu prijetnju”, smatra Pupovac.