PUPOVAC O KOLINDI I USTAŠKOM POZDRAVU: ‘Unosi se nemir među ljude, drže se otvorena vrata za ustaško nasljeđe’

Milorad Pupovac tvrdi da nema razlike između pokliča ‘Za dom spremni’ koji su koristili ustaše, i pokliča ‘Za dom spremni’ pripadnika postrojbi iz Domovinskog rata

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac danas je za N1 komentirao postoji li razliku između ustaškog pozdrava “Za dom spremni” i pokliča “Za dom spremni” pripadnika postrojbi iz Domovinskog rata, kako to tvrdi predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Ne postoji razlika. Možda postoji razlika u ljudima koji su to uzvikivali. Sigurno postoji. Možda neki znaju što to znači, možda neki ne znaju što to znači. Ali, oni koji su u vrijeme Domovinskog rata uveli taj pozdrav znali su što on znači i tko je to govorio. Zato su u svojim uredima imali slike poglavnika Pavelića, zato su se pozdravljali dizanjem desne ruke u zrak i pozdravljali su se sa ‘Za dom spremni’ i smatrali su se nasljednicima ustaša”, rekao je Pupovac.

Unošenje nemira u ljude

U trenutku kada predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kaže da je “Za dom” jedna od povijesnih varijanti hrvatskog pozdrava i pokliča, a “Za dom spremni” službeni, kompromitirani ustaški pozdrav koji treba razlikovati od pokliča “Za dom spremni” iz Domovinskog rata, Pupovac tvrdi da se time “unosi smutnja i nered u ljude” te da “to znači da se i dalje drže otvorena vrata za ustaško nasljeđe u Hrvatskoj i da se sam Domovinski rat na taj način povezuje s time”.

PREDSJEDNICA PONOVNO VRLUDA O FAŠIZMU: ‘Postoji razlika između ustaškog pokliča i Za dom spremni u Domovinskom ratu’

KOLINDA SE NA FEJSU PRISJETILA POGINULOG BRANITELJA PA IZAZVALA KAOS: ‘Sram i stid te može biti, sve si nas izdala i prodala’