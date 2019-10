PUPOVAC O IZVANREDNIM IZBORIMA: ‘Nisam siguran da je dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore’

‘Nisam siguran koliko je to dobro za sindikate, političke odnose, nisam siguran da je dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore. Ali ako dođe do toga, morat će se’

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a koji je dio vladajuće koalicije, gostovao je u “Novom danu” N1 televizije te je komentirao mogućnost izvanrednih izbora u Hrvatskoj. Uz zahtjeve sindikalaca, nadolazeće predsjedanje Europskom unijom te skorašnje predsjedničke izbore, mnogi spekuliraju da premijeru Andreju Plenkoviću neće biti lako i da mu izvanredni izbori trenutno ne trebaju. Zbog toga se postavlja pitanje hoće li Vlada ostati u istom sastavu ili je potrebna samo parlamentarna većina bez partnera iz HNS-a.

“Traju razgovori o proračunu i drugim pitanjima, prije svega kad su u pitanju veliki partneri, HDZ i HNS, vezano za zahtjeve prosvjednih radnika i zahtjeve nacionalnih manjina u vezi proračina i realizacije operativnih programa Vlade koji su potpisani prije tri godine. Što se mene i mog Kluba zastupnika tiče, očekujemo da HDZ i HNS dođu na neke točke kompromisa i sporazuma, kako u pogledu pitanja koeficijenata i iznosa sredstava neophodnih za potencijalnu visinu koeficijenata koje traže sindikati, tako u pogledu postizanja suglasnosti u nečemu što je psihološki i politički bitno, a to je da nitko nikoga ne ucjenjuje”, smatra Milorad Pupovac.

‘Tko nije u stanju čuvati koaliciju taj može na duge staze gubiti koalicijski potencijal’

“Za praksu ove vrste koalicija ne bi bilo dobro da se pokaže da koalicijski partneri nisu u stanju doći do sporazuma. Jer sav smisao koalicijskog udruživanja ove vrste konzervativne i liberalne politike je u sposobnosti da se dođe do kompromisa. Onaj tko nije u stanju čuvati koaliciju, tko se lako oslobađa koalicijskih partnera, taj može na duge staze gubiti koalicijski potencijal, mogućnost da stvara koalicijske partnere, kojih u budućnosti ionako nema mnogo na političkoj sceni u Hrvatskoj”, kazao je Pupovac.

Kazao je da SDSS razgovara sa članovima Vlade i s partnerima iz HDZ-a, no s premijerom nisu razgovarali jer je bio na putu pa Pupovac najavljuje da će za to danas biti prilike. Logično, jer se danas održava koalicijski sastanak, a predsjednik SDSS-a kaže da će na tom sastanku svatko moći reći svoje.

“Iznosim ono za što smatram da je politički dobra pozicija, dobra za HNS, dobra za HDZ, dobra za državu i političku kulturu. Druga je stvar što se stranke mogu voditi svojim vlastitim interesima, a ono što je dobro za stranke, nije nužno dobro za društvo, za državu. Ali to je druga priča”, rekao je Pupovac u emisiji N1.

O političkoj stabilnosti u Hrvatskoj

Nakon tri godine ove Vlade, na neki način politička stabilnost u Hrvatskoj postoji, smatra Pupovac. Smatra da Hrvatska nije nestabilna zemlja u tom pogledu te da ne nedostaju koalicijski odnosi. No, ono što nedostaje, smatra Pupovac, jest da se zna gdje je vlast i da vlast ne curi kroz prste. Ističe da to više nije pitanje stabilnosti, nego načina na koji Hrvatska funkcionira kao zemlja. Pupovac tvrdi da je pitanje kako tu potrebnu količinu vlasti imati u rukama tako da ne postoje akteri koji ju u svakom trenutku mogu pokazivati s “mi smo tu važniji nego što ste vi”.

“Vi mene pitate za HNS, ucjenjuju li i hoće li izaći. Koji drugi akteri na sceni, politički i nepolitički, imaju utjecaja i čiji se glas mnogo više sluša? Pitate me za sindikate, koji se rijetko javljaju u ovom društvu. Preko njihovih zahtjeva smo spremni olako prijeći, a preko zahtjeva nekih drugih grupacija ne samo da ne prelazimo, nego smo spremni podnositi različite vrste odnosa koji u normalnim okolnostima ne bi bili mogući. Lako se oblačimo u zastave, ali simboličku snagu zastave još uvijek ne razumijemo kao opću i važnu za sve”, govori Pupovac.

‘Nisam siguran koliko je dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore’

Pupovac vjeruje da će Vlada sjesti sa sindikatima te razgovarati o onome što je ključno za sindikate. Smatra da je potrebno zaustaviti ratoborne oblike ponašanja i s jedne i s druge strane. Pupovac misli da se ne može reći “mi ćemo nastaviti tražiti neovisno o tome ima li novca u proračunu ili nema”.

“Ako to doslovno shvatimo, u smislu ‘ne tiče nas se ima li novca’. Ako, pak, kažemo ‘novca ima za druge, a nema za nas’, onda je to poziv za drugačiju i pravedniju raspodjelu. Očekujemo da razgovori počnu. Ako ne, onda će to dodatno učiniti političku scenu krhkom. Nema zgodnog mjesta na koje bi se, uza sve što imamo, a to su predsjednički izbori i predsjedanje Europskom unijom, mogli uklopiti neki izvanredni izbori. Nitko od toga ne bježi, niti HNS, niti HDZ, niti SDSS, ne znam kako ostali, ali ove stranke koje sam spomenuo, nemaju nikakav problem s tim da se sutra obavijesti predsjednicu o tome da je moguće ići na izbore. Ali nisam siguran koliko je to dobro za sindikate, političke odnose, nisam siguran da je dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore. Ali ako dođe do toga, morat će se”, kazao je Pupovac na N1.

