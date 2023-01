Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac u srijedu je u Saboru komentirao aktualne političke teme. Pupovac je rekao da bi volio da su odnosi između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića drugačiji.

"Ja bih volio da predsjednik Republike Hrvatske, kao što on to često sam ističe, ne služi nikome kao sredstvo i volio bih da predsjednik, kao što on to sam ističe, služi primarno interesima Republike Hrvatske i odnosima koje treba učvršćivati na prostorima bivše zajedničke zemlje koji su opterećeni ozbiljnim i teškim pitanjima, a isto tako volio bih kada bi odnosi između predsjednika i Vlade bili drugačiji nego što jesu. Tema rata u Ukrajini kao dodatna razdjelnica ljudi u političkom životu, u ovom trenutku ključnih institucija u Republici Hrvatskoj nije nešto što ćemo mi iz kluba SDSS-a pozdraviti. Ta podjela ne bi smjela biti takva kakva jest. Nipošto", rekao je Pupovac.

O Plenkoviću i Vučiću: 'To neće stati na ovom razgovoru'

Osvrnuo se i na sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Mi pozdravljamo taj susret. On je uslijedio nakon posjeta potpredsjednika Vlade Srbije i dva ministra božićnim prijemom SNV-a i sastanku između ministara vanjskih poslova Ivice Dačića i Gordana Grlića Radmana u kojem su započeli, nakon dužeg vremena odsustva bilo kakvog dijaloga, od praktički 2018. godine ozbiljnih kontakata nije bilo. Nijedan značajan dokument, izjava, memorandum, sporazum ništa u te četiri godine nije napravljeno i potpisano u međusobnim odnosima unatoč važnim, bolnim i dramatičnim otvorenim pitanjima koja opterećuju odnose. U tom smislu pozdravljamo i vjerujemo da to neće stati na ovom razgovoru, vjerujem da će veoma brzo uslijediti neki drugi susreti prije svega u Subotici gdje bi trebali biti predstavnici dviju vlada, a i dviju zajednica i da će to biti sljedeći korak koji će doprinijeti stvaranju atmosfere i pretpostavki za politički dijalog između dvije zemlje”, kazao je Pupovac.

O Burić: 'Ne znam koji je premijer HDZ-a tako promptno reagirao'

Odgovorio je i na pitanje novinarke kako se osjeća u koaliciji nakon riječi zastupnice HDZ-a Majde Burić koje je mogao čuti u Saboru.

"Osjećam se kao čovjek koji treba nastupati u skladu sa svojim uvjerenjima i političkim programom svoje stranke, neovisno o razlikama koje mogu postojati između onih s kojima surađujem i onih s kojima razgovarama. Ono što bih samo htio reći jest da razumijem legitimno pravo medija da ciljaju na nas kao dio vladajuće većine. Moram reći da je bilo razdoblja kad mi je bilo neugodnije. Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjava. Neću podsjećati na neke premijere i članove Vlade koji su govorili o tome da je za njih sramotna suradnja s SDSS-om i da je ponižavajuća. Prema tome, mi možda nismo dovoljno ambiciozni, ali nismo ljudi koji ne vidimo razlike. Sve može biti i legitimno je da bude predmet stranačko nadmetanja, ali postoje neke stvari, a to je pitanje govora mržnje, koje ne bi smjele biti predmet nadmetanja i tu bismo trebali imati neku vrstu međusobnog standarda. Izjava zastupnice Burić je nedopustiva, suprotna Ustavu i zakonima ove zemlje i suprotna Etičkom kodeksu koji smo ne tako davno usvojili u ovom Saboru. Nadam se da će ubuduće ovakve stvari biti razrješavanje unutar Sabora, od strane predsjedavajućeg ,u skladu onog što imamo propisano. Rekao bih da je ta lakoća s kojom se bilo u Saboru ili izvan njega pri iskazivanju političkih razloga pretvara u govor mržnje i progona veoma zabrinjavajuća. Ni ja zastupnicu Burić nisam doživljavao kao nekoga tko bi bio u stanju u polemici posegnuti za tom vrstom rječnika, ali očito da postoji neka razina u kojoj ljudi naprosto nišu više svoji gospodari, govore jezikom koji je uspostavljen, a to treba mijenjati."

Podsjetimo, Burić je u Saboru zastupnici Radničke fronte Katarini Peović rekla da "kontinuirano pokazuje svoje rusoljubno srce, a vjerojatno i srboljubno". Premijer Plenković je promptno reagirao i rekao da se Burić mora ispričati, nakon čega je Burić to i učinila.