PUPOVAC: ‘Nitko nije posoban kao naš prijatelj Ratko Čačić i nitko ne može mjeriti bezobraštinu drugih kao on’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac dotaknuo se bitnih političkih tema, od stanja u vladajućoj koaliciji, preko stanja s koronavirusom, ali i izmjena zakona o upotrebi ustaških simbola te odnosa predsjednika države i premijera. No, gostujući na N1 najprije se osvrnuo na obnovu Banije.

“Mislim da će se taj proces ubrzavati u danima, tjednima i mjesecima pred nama. Nije samo stvar da se nešto ruši ili sagradi, to je mnogo predradnji koje su neophodne, a mora se i tlo smiriti da se za radova ne ugrožavaju životi. Smatramo da je potrebna bolja koordinacija svih koji sudjeluju, veća centralizacija te da se već sad krene u sanaciju infrastrukture, posebno putova i cesta”, poručio je Pupovac.

O (ne)sposobnim ministrima

Osvrnuo se i na rad ministra zdravstva Vilija Beroša. “Ministar Beroš radi svoj posao, više nije slavljen kao na početku pandemije. Suočava se s nizom izazova i teškoća. Opozicija je pokrenula postupak za njegov opoziv, još nismo vidjeli argumentaciju. Kad je vidimo, moći ćemo reći svoj stav. Proces cijepljenja je ubrzan, pristizanje cjepiva u narednim tjednima je takvo da će se moći provesti mobilizacija ljudi, da se u kratkom vremenu napravi što je trebalo”, rekao je dodajući da nema destabilizacije većine: “Što se tiče odnosa prema članovima Vlade, razgovaramo o tome unutar koalicije, a ako bude potrebno razgovarati o ovim pitanjima, budemo. Neće nitko posezati za koracima da se destabilizira većina, ali nitko neće ni štiti nešto što ne treba.”

Prokomentirao je izjavu Radimira Čačića o “nesposobnim ministrima” te istaknuo da nije bilo niti naznaka o mogućoj rekonstrukciji Vlade. “Ne mogu to reći, jer nitko nije sposoban kao naš prijatelj Ratko Čačić i nitko ne može mjeriti bezobraštinu drugih kao on. On je drag i simpatičan partner, ali takav skrining mi nismo napravili. Neki ministri rade više ili manje uspješno u pojedinim momentima, to vidimo i o tome raspravljamo na koaliciji, a što se tiče ovakvih komentara i ocjena, takav skrining nismo radili, ne znam kako ga je Ratko Čačić napravio, to ćemo njemu ostaviti za koalicijski sastanak kad se pojavi”, ustvrdio je Pupovac.

Usuglašavanje oko ustaških simbola

Podsjetio je da se odluke Ustavnog suda o ustaškim simbolima ne poštuju. “Što se tiče inicijative Naroda žrtava i profesora Krausa, ona ide za tim da se izričito navede što se sankcionira jer zasad nema preciznih odredbi, ali ni praksa nije ujednačena. To je problem. Imamo presude Ustavnog suda koje govore da su to nedopustivi simboli, ali se te presude ne poštuju i one su jedne od rijetkih odluka Ustavnog suda koje se ne poštuju. To je sporno svima, samo je pitanje kako to postići. Razgovara se o tome, to je pred nama. Mi smo zauzeli stav, to je oblikovano u jednom zakonskom prijedlogu, to je polazište koje mi predlažemo kad je posrijedi uređenje te teme u zakonu. Razgovarat ćemo s onima koji imaju drugačije mišljenje i nastojati se usuglasiti. Nije samo pitanje dopune zakonske odredbe, to je šira stvar”, rekao je šef SDSS-a.

Odnosi s Milanovićem

Prokomentirao je i odnos Vlade i predsjednika Zorana Milanovića. “Odnos Vlade i predsjednika Republike ne može biti u skladu s Ustavom ako ne postoji komunikacija. Svatko pazi na to da sačuva instituciju koju predstavlja. Bojim se da stvari idu u tom pravcu da Zoran Milanović uspijeva i gradi svoju popularnost u dijelu biračkog tijela, ali nisam siguran koliko to koristi predsjedniku Republike. Mislim da Milanović retorikom, koja je neuobičajena, zapravo uživa simpatije na krajnjoj desnici, ali i dijela ljevice. Sigurno ono što može biti dobro za Zorana Milanovića ne mora biti dobro za predsjednika Republike”, zaključio je Pupovac.

