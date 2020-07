PUPOVAC MINISTAR U NOVOJ VLADI? ‘Bilo je takvih ponuda. Sada su ključne dvije stvari’

Na pitanje je li ga iznenadio rezultat HDZ-a, Pupovac kaže da baš i nije

Šef SDSS-a Milorad Pupovac danas je na temu izbora i sudjelovanja u vlasti razgovarao s Mislavom Bagom u Dnevniku Nove TV. Odgovarajući na pitanje je li vrijeme da postane ministar u vladi Pupovac kaže da je takvih ponuda već bilo.

“Bilo je takvih ponuda u ranijim vremenima, ali ja imam drugih poslova koje ne namjeravam napuštati. Sutra ćemo imati predsjedništvo stranke, pa ćemo sve stvari koje imamo staviti na stol i nakon toga obavijestiti javnost. Srbima i drugim manjinama potrebna je snažnija participacija i u vladi i u drugim institucijama da se nadoknadi što su manjine izgubili od 2011., 2012. Ključne su dvije stvari, da se očuva demokratski kontinuitet i tolerantnost u društvu, a s druge strane da se programi koji su od vitalnog interesa za pripadnike nacionalnih manjina počnu ostvarivati”, rekao je Pupovac za Dnevnik Nove TV.

STRUČNJAK TVRDI DA ĆEMO IMATI VLADU U ROKU KEKS: ‘Nema vremena za čekanje’; Kaže da sada ‘neće biti žetončića’

Nije iznenađen rezultatom HDZ-a, a komentirao i SDP

Na pitanje je li ga iznenadio rezultat HDZ-a, Pupovac kaže da baš i nije. Kaže da su taj broj spominjali prije početka kampanje te da su se zadnjih 10 dana stvari počele mijenjati. Ističe da je u velikoj mjeri važno koliko je stranka organizirana. Kada je u pitanju loš rezultat SDP-a, Pupovac kaže kako su mnogi u toj stranci rekli da im treba restart.

U ovoj kampanji SDP se prihvatio posla, a to je da promijeni Hrvatsku, da započne i ustanovi novi početak. Ispostavilo se da je zapravo to potrebno uraditi sa SDP-om. Što se tiče SDP-a, smatram da je to važna politička stranka na političkoj sceni. Nema opće političke stabilnosti bez desnog političkog centra, a isto je i bez lijevog centra. Od interesa je za cijelu zemlju, ne samo za SDP i njegovo članstvo i zastupnike, da se što prije moguće nađe ne samo novi lider, nego i nove ideje i politike. Ne može se ponavljati medijske napise”, istaknuo je Pupovac.

JANDROKOVIĆ: ‘Resor obrazovanja ide HDZ-u’; bocnuo Bernardića: ‘Neću ga tužiti jer mi ga je žao’

Boji se da će u novom sazivu biti zastupnika koji će rad učiniti teškim

Upitan tko će mu od saborskih lica najviše nedostajati, šef SDSS-a navod da se boji da u novom sazivu Sabora ima zastupnika koji će rad tamo učiniti vrlo teškim.

“Iz dviju desnih opcija. Volio bih da se varam, ali bojim se da će s te strane dolaziti poruke koje će politiku još jednom ogaditi ljudima i koje će onemogućiti ozbiljne političke rasprave u društvu. Može biti i Pupi kriv za sve, nije problem u tome, problem je u tome što se zapravo stvarno događa, problem je da se ljudi odmaknu od imaginarnih krivaca i imaginarnih tema i primaknu se onome što su stvarne teme i pitanja i stvarni krivci u ovoj zemlji”, komentirao je Pupovac za Dnevnik Nove TV.

PLENKOVIĆ IZAŠAO PRED KAMERE, NIŠTA OD ŠKORE U KOALICIJI: ‘Dosta mi je 76 ruku’