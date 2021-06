Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je u N1 Newsroomu gdje je komentirao premijera Andreja Plenkovića i kritike koje je on uputio medijima. Pupovac smatra da mediji nisu krivi za loš izborni rezultat HDZ-a u Zagrebu i Splitu.

"Svatko treba paziti da ne prijeđe granicu uzajamnog poslovnog respekta, Vlada medije, mediji Vladu. Mislim da niti mediji ne mogu kreirati politiku Vladu, mogu utjecati na javno mnijenje, kao što ni Vlada ne može niti smije uređivati medije. U tome mora postojati neka vrsta koegzistencije, a kada se pojave sukobi i razlike, treba paziti da se ne prijeđe crta", rekao je Pupovac dodajući da mediji ne trebaju strahovati od premijera.

Ivana Kekin (Nova ljevica) rekla je da je "čula da se Plenković pita što imamo protiv ovakve Hrvatske, on poistovjećuje HDZ i Hrvatsku, HDZ ne može monopolizirati Hrvatsku". Pupovac smatra da je "nakon 30 godina od samostalnosti vrijeme da tu vrstu pitanja i tu vrstu odgovora ostavimo po strani". "Rat je iza nas, a sada se treba baviti onime što čini dobrobit svakome državljaninu. Ovo je ili postalo isprazno ili koristi za ciljeve koji su daleko od onoga s čim smo počeli", rekao je.

O izjavama Milinovića i Penave

Osvrnuo se i na izjave Darka Milinovića i Ivana Penave. Podsjetimo, Milinović je rekao daje Pupovac "krstario po Ličko-senjskoj županiji" i agitirao da se glasa za HDZ, a Penava je rekao da je Pupovac radio kontra njega.

“Zanimljivo, trebali bi se zapitati zašto. Nisam obilazio Ličko-senjsku županiju. Ti ljudi koji plaše javnost imenom Milorad Pupovac moraju shvatiti da im to neće donijeti političku korist. Ja bih na njihovu mjestu razmislio koliko im je Milorad Pupovac kriv što su izgubili izbore, a koliko su sami krivi", rekao je.

Dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića i vraćanje odlikovanja Branimiru Glavašu. "Nigdje ne piše da je to morao napraviti, njegova odluka može utjecati na odluke sudova. On nije bilo tko. Vraćanje počasti nekome kome se još sudi za ratni zločin postavlja moralan i zakonski problem", rekao je.

Osvrnuo se i na optužbu Milanovića da "opet divlja po mrežama". "Priča o tome da ja divljam i da postoje neki divljaci, na stranu priča da je predsjednik Republike bio Srbin, a ja nisam bio Srbin u vrijeme antićiriličnih kampanja, na stranu priča o tome da neki koji su završili u Dravi su bili umočeni do grla, jesu, bili su i preko grla. I nikada se nisu vratili. Nikada se, predsjedniče, nisu vratili, a vi samo poništavajte odluke, vrijeđajte sjećanje na njih, vrijeđajte njihovu žrtvu, sudite o nečemu o čemu ne znate ništa”, komentirao je Pupovac.

'Mene neće disciplinirati...'

Poručio je i da nije u koaliciji s Branimirom Glavašem. "Moja stranka nije u koaliciji s njegovom strankom jer ta stranka nije osvojila mandat", rekao je.

Također, Glavaš je prijetio povratkom Ivana Salapića u saborske klupe i da će "disciplinirati" Pupovca. On je osvojio mandat i otišao za državnog tajnika u Ministarstvo pravosuđa. "Neka prijeti, ali mene sigurno neće disciplinirati kao što me predsjednik Republike neće ušutkati, a čuo sam u nekoj izjavi da me želi ušutkati. Neka radi što želi. Svatko radi za sebe. Predsjednik radi za sebe, Glavaš radi za sebe. Nemam apsolutno nikakvog interesa za to što Glavaš može učiniti sa svojim državnim tajnikom i aktiviranjem mandata", rekao je Pupovac.