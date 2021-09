Prijedlog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da u srijedu 15. rujna svi Srbi izvjese zastave ma gdje god se nalazili izazvao je brojne reakcije, a o tome je danas bio upitan i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Kako piše Jutarnji list, Pupovac kaže da je ovaj prijedlog shvatio kao „ohrabrenje, a ne nametanje“.

"U skladu sa zakonima u Republici Hrvatskoj, svaka institucija srpske zajednice, od Srpske pravoslavne crkve do manjinskih srpskih institucija kao što su Srpsko narodno vijeće, Zajedničko vijeće općina, Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta', moglo bi i trebalo imati osjećaj slobode. Ne samo prava, nego osjećaj slobode da, pored svoje državne zastave, zastave Republike Hrvatske, pored EU zastave kojoj pripada RH, može javno istaći, ne samo u svojim prostorijama, i svoju narodnu zastavu, svoju nacionalnu srpsku trobojku", kazao je Pupovac.

Ohrabrenje, a ne nametanje

"Mi to razumijemo kao ohrabrenje da to ljudi učine, ne kao nametanje nečega što bi trebalo činiti zato da se nekome gura prst u oko. I to ohrabrenje treba tako prihvatiti i očekujemo da će vlast u Hrvatskoj ohrabriti sve ljude da i na zgradi u kojoj je sjedište SNV-a, i na zgradi u kojoj je središte SKD 'Prosvjeta' ili Zajedničkog vijeća općina, može nesmetano, 24 sata, biti zastava koja simbolizira prisustvo pripadnika srpskog naroda i njegovih institucija u Republici Hrvatskoj", zaključio je.