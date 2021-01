PUPOVAC KOMENTIRAO IZJAVU ŠUICE O BANIJI: ‘Najveću štetu napravila je sebi, svojoj stranci i ulozi koju općenito ima’

Govorim jezikom za koji smatram da je primjeren i dobar, pa tako i u ovom slučaju; riječ Banija ima dugu upotrebu u našem jeziku, nije nikome smetala, rekao je Pupovac

“Mi pomoć dijelimo svima kojima je potrebna. Šleperi s građevinskim materijalom, koji su donirali ljudi iz različitih dijelova Hrvatske, nalaze se u Komunalcu i dostupni su svima. Isto tako, kada dođu gumene čizme, bit će podijeljene svima. Isto tako, kad je posrijedi naše doniranje pomoći, doniramo je pripadnicima islamske vjere, Merhametu smo za potrebe obnove kuhinje podijelili vlastita sredstva, romskoj zajednici za području Siska i drugih mjesta, također solidarno pomažemo u sociopsihološkoj pomoći i u dostavi hrane i higijenskih potrepština, to ćemo nastaviti i ubuduće”, kazao je danas novinarima Milorad Pupovac odgovoriši tako na pitanje o dijeljenju pomoći ljudima pogođenima razornim potresom.

Novinari su ga pitali i hoće li podržati osnivanje saborskog povjerenstva koje bi se bavilo pitanjem obnove kuća nakon Domovinskog rata. Kazao je da – hoće.

“Mi ćemo podržati da se to istraži, jer znamo iz ranijega iskustva kako se gradi. Ja to znam iz iskustva vlastite obitelji, roditeljske kuće. Znamo gdje i kako se to znalo raditi. Ni u ovome, kao ni u čemu drugome, ne smije biti generalizacije, ne smije biti pristupa koji će imati karakter hajke, treba utvrditi koji su izvođači i podizvođači. Znalo se dogoditi da jedan izvođač ima nekoliko podizvođača i to je bio ogroman problem koji je narušavao kvalitetu gradnje”, rekao je Pupovac.

Potom je prokomentirao i izjavu HDZ-ovke i potpredsjednice Europske komisije, Dubravke Šuice, koja je na jučerašnjem sastanku Predsjedništva HDZ-a navodno ustvrdila da je evidentno da mediji pokušavaju srušiti HDZ, a da se to vidi i iz toga što “Banovinu zovu Banijom”.

“Šuica je najveću štetu napravila sebi i svojoj stranci. Isto tako je napravila veliku štetu ulozi koju općenito ima. Imali smo takvih iskaza i ranije, ja to dalje ne bih komentirao. Što se tiče mog osjećaja prema tome, ja govorim jezikom za koji smatram da je primjeren i dobar, pa tako i u ovom slučaju. Riječ Banija ima dugu upotrebu u našem jeziku, nije nikome smetala, nije je nitko nametao”, poručio je na kraju Milorad Pupovac.