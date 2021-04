MILANOVIĆ SIPAO OPTUŽBE: Pale teške riječi, javio se i Pupovac; ‘Predstavnik antifašista nije ovdje sa mnom jer je ucijenjen’

Osim Habulina odgovorio mu je i Pupovac

Nakon što je odao počast žrtvama logora Jasenovac, predsjednik Zoran Milanović stao je pred novinare. Među ostalim iznio je teške optužbe na račun predsjednika Saveza antifašista Franje Habulina. Izrazio je žaljenje što nije bio u njegovoj delegaciji.

“Žao mi je što tu nisu bili antifašisti i na to želim ukazati. Sa mnom je u delegaciji bio planiran i predsjednik Saveza antifašista i moj prijatelj koji vodi jednu siromašnu udrugu koja je egzistencijalno ovisna o milostinji koju mu daje HDZ. To je samo po sebi na granici kriminala, ali tako to funkcionira. Jednom godišnje Plenković sazove te ovisne, u karitativnom smislu, koji ne mogu funkcionirati jer nemaju sponzore i onda im da određen meni očekivanja, ako budu dobi, dobit će neki novac. Ljudi su preplašeni, moraju paziti što rade”, kazao je Milanović.

“I ja sam bio premijer u periodu kad je bilo puno teže od ovoga i niste mogli nikad nanjušiti da sam uvjetovao ponašanje ponašanje recimo braniteljskm udrugama. To se ne radi, ovdje su ljudi ucijenjeni. Ucjena. U 15 do 10 čovjek me se nije ni usudio nazvati i reći, ja ne mogu, ja moram imati most prema Vladi. Prvo ga je Bandić reketario i slao mu ovrhe, a onda se država upisala na to i sad će morati Plenkoviću jesti iz ruke”, dodao je

Uskoro mu je na istom mjestu odgovorio Habulin.

“Nitko me nije ucijenio. Tko, što misli i način na koji to izgovori neću komentirati, no ono što želim reći je da je u tijeku jedan proces, a to je razgovor s Vladom, premijerom. Mene prije svega zanima status antifašističkih boraca, a tu i je i status prostora u kojem je Savez od 1953. godine.

“Dobro je imati most prema svakome. Moram imati mogućnost razgovarati i s predsjednikom Republike, premijerom, predsjednikom Sabora”, rekao je Habulin.

“Mi smo odlučili zamoliti vas da ne napadate druga Habulina, sva pitanja koja ste njemu postavili, trebali ste postaviti nekom drugom, onome tko vam je dao povod za ta pitanja”, rekao je kratko Pupovac.