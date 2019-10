PUPOVAC: ‘Ako vlada mora pasti, neka padne’; Komentirao i izjavu o Hrvatskoj i NDH te hoće li doći do sastanka s ratnim veteranima

Lider hrvatskih Srba gostovao je u emisiji Nedjeljom u dva

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gost je HRT-ove emisije Nedjeljom u dva. Komentirao je predsjedničke izbore te trzavice u vladajućojoj koaliciji zbog štrajka prosvjetara.

“Kad je došlo vrijeme nakon krize da se realizira obećano, to se nije dogodilo. To se osjeti na općenitoj kvaliteti. To treba mijenjati. Treba nastaviti pregovore i treba vidjeti gdje se može naći neka sredina. Zanimanja u provjesti uvijek su potrebna i uvijek će biti. Uvijek će biti cijenjeni i trebamo to zapamtiti”, rekao je Pupovac.

Na pitanje treba li Vlada pasti zbog pritiska HNS-a, odgovorio je: “Ako treba pasti neka padne, ali ja mislim da se treba naći neki kompromis”, kazao je. “Ne bi to nazvao ultimatumom. Jer je HNS srušio ovu koaliciju da bi poboljšao uvjete rada. To je bio jedan od ključnih točaka njegovog programa u ovoj vladi. Ako tu neće biti dogovora između ostatka koalciije i HNS-a, onda ćemo mi njih potpkopavati. HNS se našao u situaciji da ne mogu raditi kako bi htjeli zbog pritisaka izvana i iznutra”, rekao je.

Na predsjedničkim izborima, kaže, zasad neće podržati nikoga.

Sastanak s Hvidrom

Kaže i kako sastanak s Hvidrom o čemu je ranije bilo riječi zasad nije u planu. “Kad bi se gledale izjave, i moje i tuđe, onda do sastanka s Hvidrom nikad ne bi došlo. Ako se gleda potreba da postoji povod koji može biti razlog za razgovor o tome. Ne razmišljam o sastanku i nisam siguran da u ovim okolnostima će do toga doći, ali ako će do toga ikad doći, ni ja ni moji stranački kolege neće to odbiti. Čini mi se da bi to moglo biti nakon komemorativnih praksi u Vukovaru”, rekao je.

Komentirao je i svoju izjavu koju su neki protumačili kao usporedbu NDH i Hrvatske. “Moć medija je u tome da kreira događaje kad ga nema i kad ga ima. Ovo nije prvi puta da mi se to dogodilo. Izjava u kojoj sam rekao da kao hrvatski patriot izražavam najdublju zabrinutost da se u Hrvatskoj počinje praksirati ideologija mržnje i nasilja koja je postojala samo u jednom razdoblju i režimu, mediji su prezentirali kako su htjeli”, kazao je.