'Dosje Jarak' je otvoren! Ekskluzivnom projekcijom za medije Andrija Jarak i RTL predstavili su prvu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'. Projekciji su prisustovala poznata RTL-ova lica, Jarkovi kolege te predstavnici najvećih domaćih medijskih kuća. 'Dosje Jarak' gledali su predsjednica Uprave CME Adrije i RTL-a Hrvatska Stella Litou, glavna urednica RTL-ovog informativnog programa Željka Marijanović, voditelji Damira Gregoret i Adrian De Vrgna, urednica i voditeljica RTL-a Danas Ivana Brkić Tomljenović te urednik RTL-a Danas Borna Keserović te brojni drugi kolege.

Projekciju 'Dosjea Jarak' gledali su i protagonisti prve epizode dokumentarnog serijala - Anka Pukanić, Sara Pukanić, nekadašnji glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske Ratko Maček, bivši glavni ravnatelj policije Vladimir Faber te glavni urednik 'Nacionala' Berislav Jelinić.

Uzvanici su na projekciji gledali prvu epizodu, koja obrađuje ubojstva Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića. Jarak sa svojim timom rasvjetljuje događaje koji su prethodili, ali i uslijedili nezapamćenoj tragediji koja je šokirala Hrvatsku.

Projekt se pripremao 14 mjeseci

"Radili smo ovo četrnaest mjeseci, Dario Todorović, Marijana Čikić i ja smo , nogometnim žargonom rečeno, ostavili srce na terenu i drago mi je da je priča dobila ovakav epilog. Ovi su ljudi ubijeni u centru Zagreba, a država je rekla da ovo nije teroristički čin. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, posebno zahvaljujem Anki i Sari Pukanić te svim ostalim sugovornicima u dokumentarnom serijalu, posebno gospdinu Faberu koji nam je jako puno pomogao savjetima i kontaktima. Naravno, hvala RTL-u, upravi RTL-a, od Željke Marijanović do Ane Bižić i Stelle Litou, predsjednice uprave, koji su nam dopustili da ovo radimo. Veliko hvala Marijani Čikić, koja je pročitala pet tisuća stranica sudskih spisa. Hvala Dariju Todoroviću, za kojeg ćete još puno čuti jer je to jedan genijalac. Gledajte RTL, uskoro krećemo s emitiranjem, nadam se da smo otvorili poglavlje zločina koji ne smiju biti zaboravljeni. Ivo Pukanić i Niko Franjić poginuli su kao novinari i ovo je najmanje što možemo napraviti", rekao je Andrija Jarak nakon projekcije.

Direktorica programa RTL-a, Ana Bižić, ponosna je na tim 'Dosje Jarka'. "Andrija Jarak je pravi primjer istraživačkog novinarstva, relevantan, propitkuje, donosi činjenice. Jako smo ponosni na tim i sve što su odradili, kako u prvoj epizodi, tako i u onima koje tek slijede i koje ćemo prikazati na našem glavnom kanalu. Za nas na RTL-u ovo je jedan novi pristup i nova stranica u proizvodnji sadržaja, prvenstveno zato što dosad nismo na ovako strukturiran način pristupali true crimeu kao žanru koji, recimo, ne ulazi u sferu komercijalnog sadržaja kakvog svakodnevno prezentiramo gledateljima. Zahvalila bih se svim protagonistima, prvenstveno obitelji, mislim da je bilo jako teško vratiti se i proživjeti ovu priču još jednom. Izneseno je jako puno činjenica, promišljanja, i zato hvala vam na tome, hvala svima", zaključila je Bižić.

Foto: RTL Foto: RTL Koautor i scenarist Dario Todorović, Andrija Jarak i kćer Ive Pukanića Sara Pukanić

'Ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme, misterij stvarnih zločina'

"Rad na 'Dosjeu Jarak' bio je sve - najkompleksniji izazov s kojim se možete suočiti u ovom poslu. Ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme, misterij stvarnih zločina. Olakšavajuća okolnost je to što sam u tim temama 'doma' i što sam sve do jednog slučaja pratio i izvještavao o njima s mjesta događaja, u realnom vremenu i trenutku. Imati priliku obraditi ih s vremenskim odmakom, vrhunskim sugovornicima, ovako dubinski daje osjećaj velikog zadovoljstva koje će, nadam se, imati i gledatelji kada nas budu pratili. Donosimo sve detalje zamršenih slagalica, a hoćemo li ih razmrsiti, saznat ćete uskoro", otkrio je Andrija Jarak o radu na dokumentarnom serijalu rađenom po najvišim produkcijskim standardima.

Jedinstvenim autorskim pristupom 'Dosje Jarak' baca novo svjetlo na nezapamćene zločine te donosi emotivne ispovijesti sugovornika pogođene ovim tragedijama. Andrija Jarak u dokumentarnom serijalu true crime žanra donosi novu perspektivu i informacije o zločinima koji su promijenili zemlju. Prekaljeni reporter o dramatičnim događanjima izvještavao je uživo, a danas, s vremenskim odmakom, traži konačne odgovore i slaže slagalicu brutalnih zločina.

Projekt autorski potpisuju RTL-ovi Andrija Jarak koji je preuzeo i voditeljsku ulogu te Dario Todorović kao scenarist i redatelj. Uz njih, na 'Dosjeu Jarak' kao istraživačka novinarka radi Marijana Čikić, Lutvo Mekić direktor je fotografije, a Rudolf Sačer majstor tona. U jedinstvenu cjelinu, 'Dosje Jarak' složila je montažerka Ivana Rogić.

Foto: RTL Foto: RTL Dario Todorovć, glavna urednica RTL-ove informative Željka Marijanović i Andrija Jarak

Dario Todorović, koji suautorski, redateljski i scenaristički potpisuje 'Dosje Jarak' već ima iskustva sa žanrom true crimea pa tako potpisuje dokumentarni film 'Zavadlav', kojeg je radio prije dvije godine. "Bio je to jako zahtjevan i emocionalno iscrpljujući projekt, no označio je novi, moderniji smjer kojim se RTL usudi ići. Ali, 'Dosje Jarak' je ipak nešto drugo. I kompleksniji i moćniji i dinamičniji i u scenarističkom i redateljskom dijelu posla. Teme nisu ništa lakše. I one su, poput krvoprolića u Splitu, teške, bolne i moćne. Ali najviše od svega - i dalje relevantne. Jako sam ponosan na to kako su priče ispričane i kako epizode na kraju izgledaju. Nadam se da će i gledatelji prepoznati da nudimo nešto posve novo na hrvatskom tržištu", otkrio je Todorović.

Foto: RTL Foto: RTL Koautor i scenarist Dario Todorović, urednica i voditeljica Damira Gregoret, Andrija Jarak i voditelj i novinar RTL-a Danas Adrian De Vrgna

'Puno potencijalnih krakova, puno opasnosti u zraku'

Andrija Jarak i Dario Todorović zahvalni su svima koji su pristali biti dio serijala. "Zahvaljujem svima koji su pristali biti dio ovog serijala, nama i hrvatskom društvu važnom. Zaista hvala jer znam da nije lako", zaključio je Jarak, a Todorović najavio: "Nikad se nitko na televiziji nije prihvatio posla da napravi kompletnu priču o ubojstvu Pukanića i Franjića. Sad mi je jasno i zašto - slučaj je kompliciran, opsežan, puno je tu imena, puno potencijalnih krakova, puno opasnosti u zraku. Nije lako sve to sklopiti u sadržaj koji je gledateljima razumljiv. Baš zato mi je drago da smo ga radili. Sigurno će uzburkati vodu u Hrvatskoj, ali i međunarodnoj javnosti", zaključio je.

Prvu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' gledatelji mogu pogledati već u studenom samo na RTL-u!