PUNO 30-GODIŠNJAKA SE LIJEČI U KB DUBRAVA: Ravnatelj otkrio: ‘Nama je iskopčao struju netko tko jako dobro zna gdje to stoji.

‘Imate situacija gdje znamo da će dio tih bolesnika koji su na respiratoru završiti loše, no na nama je da im pružimo svu moguću skrb’

Ivica Lukšić, v.d. ravnatelja jedine covid-bolnice u Hrvatskoj KB Dubrava, rekao je u razogovoru za Index da bolnica ima 60 respiratora, dobit će još 10, a već sad na respiratoru imaju 49 ljudi. Dodao je da je u bolnici na liječenju trenutačno nešto više od 300 oboljelih od Covida-19, od kojih je 156 ljudi na kisiku te da se očekuje da će dio njih s najtežom kliničkom slikom završiti na respiratoru.

“Kako sam rekao, dio bolesnika nam je već sad na visokim protocima kisika, što je korak do respiratora. Imate situacija gdje znamo da će dio tih bolesnika koji su na respiratoru završiti loše, no na nama je da im pružimo svu moguću skrb. To što će netko završiti s najgorim ishodom nije razlog da ga ne stavimo na respirator”, objasnio je Lukšić za Index.

Kaže da se njihovo medicinsko osoblje napokon osjeća kao da nisu sami u svemu i da ne moraju sami podnositi teret ove pandemije. Osim medicinskog osoblja iz KBC-a Zagreb, dodaje da je pomoć stigla i iz KBC-a Sestre milosrdnice te iz KB-a Merkur, Opće bolnice Sveti Duh.

50 postotna popunjenost

Na pitanje koliko pacijenata KB Dubrava može smjestiti te koliko su im kapaciteti popunjeni, Lukšić kaže da KB Dubrava ima ukupno 640 kreveta. “Sad su svi za covid-bolesnike. Sad smo na 50 posto popunjenosti. No za ovo sad nam treba ogromna količina ljudi i medicinskog osoblja, čistačica i kuharica. Kad bi bila puna bolnica, trebao bi nam isto ovoliki broj ljudi koji nam sad radi, a imamo do 400 medicinskih sestara. Briga o covid-bolesnicima zahtijeva izuzetno puno posla i veliki broj članova osoblja”, rekao je.

Otkrio je da je KB Dubrava dosad imala tisuću liječenih pacijenata od Covida-19 te da im zadnjih dana svakodnevno dolazi novih dvadesetak oboljelih. U najgorem danu imali su, kaže, čak 42 nova pacijenta.

Lukšić kaže da imaju i mlađih bolesnika koji se ipak nakon liječenja izvuku. “Stariji, na žalost, to ne uspijevaju. No zamka je što mladi misle da samo stariji leže u bolnicama. Imamo puno 30-godišnjaka. Oni koji su prije zaraze i teških simptoma bili potpuno zdravi su rijedak slučaj, ali ima i takvih”, naglasio je.

Incident s isključivanjem struje

Komentirao je i stanje u bolnici nakon nedavnih prosvjeda medicinskog osoblja i incidenata s nestankom struje. “Situacija se u bolnici smirila, znate, ljudi su prije bili dosta uplašeni, nisu dobivali informacije. Sad je bolje, no ovi incidenti s isključivanjem struje su nas sve jako zabrinuli. Nemamo nadzorne kamere u bolnici, no nama je iskopčao struju netko tko jako dobro zna gdje to stoji.

Prvi put smo radi nestanka struje imali problem s respiratorima, a drugi put je struja iskopčana u glavnoj zgradi pa je struje nestalo u četvrtini hodnika u kojem je sistem sala, a u njoj je sjedište našeg informatičkog sustava. Ostali smo bez napajanja i nismo sat i pol, dok nije sve osposobljeno, mogli doći do svih nalaza, naših RTG slika”, rekao je Lukšić.

Dodao je da počinitelj još uvijek nije poznat te da krim policija u bolnici i dalje istražuje slučaj. “To je strašno zabrinulo ljude. Sad smo pojačali broj zaštitara na ulazima i smanjili smo broj ulaza u bolnicu. U tijeku nam je i uvođenje identifikacijskih kartica koje će kontrolirati tko ulazi, sad nam smije ulaziti samo osoblje bolnice, a pacijenti se dovoze kolima”, rekao je Lukšić koji je oprezan glede novog cjepiva Pfizera jer smatra da treba vidjeti kako će djelovati.

