SASVIM LEGALNA PREVARA / Pulska mjenjačnica 'oženila' turiste za 420 kuna: Za 300 eura dobili samo 1821 kunu

Mjenjačnice svoj tečaj mogu kreirati koliko im tržište dopušta, no s obzirom na to da su žrtve u pravilu stranci ostaje pitanje koliko takva praksa šteti turizmu i to u trenutku kada se svaki gost broji